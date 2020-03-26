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Отели стали предлагать услуги по самоизоляции в номерах

26.03.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: airbnb.co.in

Загрузка российских отелей из-за эпидемии COVID-19 и запрета на въезд в страну ниостранцев, по прогнозам, снизится до 10%. Отельерам приходится изыскивать возможности для того, чтобы удержаться на плаву.

Ряд гостиниц в Москве предлагает снимать номера в долгосрочную аренду «для самоизоляции», пишет РБК. Больше всего уже пострадали гостиницы категорий две-три звезды, которые в первую очередь зависят от туристов из Китая и других организованных групп. Для российской столицы снижение загрузки имеет шоковый характер. Сейчас загружены только гостиницы, в которых по контрактам с авиакомпаниями, еще продолжающими полеты, останавливаются авиационные бригады. Кроме того, остался небольшой спрос со стороны постояльцев, занятых в конкретном проекте и проживающих в отелях.

Напомним, президент РФ объявил следующую неделю в стране нерабочей. Медики не исключают «взрывного» распространения инфекции.

 
 
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Загрузка российских отелей из-за эпидемии COVID-19 и запрета на въезд в страну ниостранцев, по прогнозам, снизится до 10%. Отельерам приходится изыскивать возможности...
 
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