|
Отели стали предлагать услуги по самоизоляции в номерах
26.03.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: airbnb.co.in
Загрузка российских отелей из-за эпидемии COVID-19 и запрета на въезд в страну ниостранцев, по прогнозам, снизится до 10%. Отельерам приходится изыскивать возможности для того, чтобы удержаться на плаву.
Ряд гостиниц в Москве предлагает снимать номера в долгосрочную аренду «для самоизоляции», пишет
Напомним, президент РФ объявил следующую неделю в стране нерабочей. Медики не исключают «взрывного» распространения инфекции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Загрузка российских отелей из-за эпидемии COVID-19 и запрета на въезд в страну ниостранцев, по прогнозам, снизится до 10%. Отельерам приходится изыскивать возможности...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)