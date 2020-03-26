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Сжигал мусор на приусадебном участке. В Минской области пенсионер погиб при пожаре

26.03.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За сутки в Минской области произошло 10 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сжигал мусор на приусадебном участке. В Минской области пенсионер погиб при пожаре

В Молодечно возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Хозяин погиб. Причины пожара выясняются. А вот в Заславле загорелась хозяйственная постройка. Накануне происшествия пенсионер сжигал мусор на приусадебном участке. Он погиб.

Сжигал мусор на приусадебном участке. В Минской области пенсионер погиб при пожаре

Еще один пожар произошел в Любанском районе. На территории частного дома горела сухая трава. Погиб местный житель. Всего по области за сутки зарегистрировано около 40 возгораний сухой растительности.

Сжигал мусор на приусадебном участке. В Минской области пенсионер погиб при пожаре

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Новости Беларуси. За сутки в Минской области произошло 10 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Молодечно возгорание произошло в одноэтажном...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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