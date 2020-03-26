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«Главная польза для журналистов – это инсайд из парламента». Андрей Кривошеев об открытом клубе «Парламентский меридиан»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Союз парламентариев и журналистов будет активнее участвовать в жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже определили площадку для дискуссий по решению важных для каждого из нас вопросов. Это открытый клуб «Парламентский меридиан».
Белорусские парламентарии и журналисты 26 марта договорились о регулярном взаимодействии и подписали соответствующие учредительные документы. Ожидается, что обсуждать насущное будут с приглашением экспертов из различных сфер. Не исключен обмен опытом с коллегами из России, Китая, Казахстана и Турции. Возможны вебинары онлайн. А для молодых журналистов будет прекрасная возможность познакомиться с дипломатической жизнью нижней палаты парламента и поучиться политической культуре.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
Мы рассматриваем эту площадку, может быть, нескромно, но как некое нулевое чтение тех законодательных инициатив, которые рождаются в парламенте либо в экспертном сообществе. Плюс – как возможность собрать инициативу снизу и донести ее до высокой парламентской трибуны.
Словом, это своеобразный мост между депутатами и читателями либо зрителями. Первая встреча парламентариев и журналистов должна состояться в начале лета. Не исключено, что позже к участию в клубе примкнут и сенаторы.
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«Главная польза для журналистов – это инсайд из парламента». Андрей Кривошеев об открытом клубе «Парламентский меридиан»
Новости Беларуси. Союз парламентариев и журналистов будет активнее участвовать в жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже определили...
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