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Болельщиков на чемпионате Беларуси будут рассаживать на определенной дистанции

27.03.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с эпидемиологической ситуацией белорусские футбольные клубы получили рекомендации по организации проведения спортивно-массовых мероприятий, сообщает сайт «Ислочи».

Фото: "Ислочь"

Фото: «Ислочь»

В управлении спорта и туризма приняты следующие решения:

— остановить работу фан-зоны на стадионе;

— остановить работу торговых точек;

— проводить рассадку болельщиков на определенной дистанции друг от друга.

Напомним, только в Беларуси не остановили проведение чемпионата по футболу. В первом туре арены посетило в два раза меньше зрителей, чем в прошлом году.

Второй тур стартует 27 марта и завершится 29 марта. В интервью sports.kz ассистент главного тренера «Руха» Андрей Ферапонтов заявил, что существует вероятность приостановления чемпионата.

— Федерация футбола и Министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, Федераций футбола других стран, общественным мнением, медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится, — это нам объявили после состоявшегося буквально во вторник совещания в Министерстве спорта, а как будет развиваться ситуация дальше, — посмотрим, подытожил тренер.

В свою очередь, пресс-служба УЕФА в комментарии «Трибуне» сказала, что «каждая национальная ассоциация является автономной и принимает решения относительно своих внутренних соревнований на основании рекомендаций и решений, принятых соответствующими национальными органами».

— УЕФА не имеет полномочий навязывать отстранение от национальных лиг, — заявили в европейской ассоциации.

 
 
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  В связи с эпидемиологической ситуацией белорусские футбольные клубы получили рекомендации по организации проведения спортивно-массовых мероприятий, сообщает...
 
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