«Надо строить безопасно, но излишеств быть не должно»: Лукашенко посчитал необходимым вернуться к теме норм в строительстве

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко посчитал необходимым вернуться к теме норм в строительстве для того, чтобы они не были избыточны. Об этом заявил Глава государства во время посещения ОАО «Белгипс», сообщает БЕЛТА.

Как отметил белорусский лидер, соответствующие поручения давались ранее. Однако предстоит проконтролировать их выполнение.

Также Президент напомнил, что ещё 10-12 лет назад поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве. Это касалось отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам.

По мнению Александра Лукашенко, к этому вопросу стоит вернуться после выборов.

Также Глава государства напомнил, что безопасность людей при этом не должна пострадать.

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