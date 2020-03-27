ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Надо строить безопасно, но излишеств быть не должно»: Лукашенко посчитал необходимым вернуться к теме норм в строительстве

27.03.2020 11:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Надо строить безопасно, но излишеств быть не должно»: Лукашенко посчитал необходимым вернуться к теме норм в строительстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко посчитал необходимым вернуться к теме норм в строительстве для того, чтобы они не были избыточны. Об этом заявил Глава государства во время посещения ОАО «Белгипс», сообщает БЕЛТА.

Как отметил белорусский лидер, соответствующие поручения давались ранее. Однако предстоит проконтролировать их выполнение.

Также Президент напомнил, что ещё 10-12 лет назад поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве. Это касалось отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам. 

По мнению Александра Лукашенко, к этому вопросу стоит вернуться после выборов. 

Также Глава государства напомнил, что безопасность людей при этом не должна пострадать.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко посчитал необходимым вернуться к теме норм в строительстве для того, чтобы они не были избыточны. Об этом заявил Глава...
 
Новости дня
Новости разные
 
Репетиционное тестирование – изменился график
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика