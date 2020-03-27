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В развитие АПК Витебской области намерены инвестировать Br2,8 млрд

27.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

В развитие АПК Витебской области намерены инвестировать Br2,8 млрд
В развитие агропромышленного комплекса Витебской области в течение пяти лет планируют инвестировать Br2 млрд 823 млн, сообщил на заседании облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Егоров, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя облсельхозпрода, при повышении эффективности работы аграриев ставка делается на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. «К 2025 году планируется полностью обеспечить загрузку молоко- и зерноперерабатывающих предприятий, мясоперерабатывающих — на 70%», — отметил Сергей Егоров.

Он акцентировал внимание на инвестициях, которые намерены реализовать в 2020-2025 годах в АПК. Деньги пойдут на завершение строительства ферм и комплексов, возведение новых объектов и приобретение сельхозтехники. Также финансы потратят на возведение жилья на селе, обучение специалистов. Общая сумма инвестиций составит Br2 млрд 823 млн.

Заместитель председателя облисполкома Борис Ефремов рассказал, что в регионе определен перечень организаций, которые обслуживают отрасль, производят, перерабатывают и продают сельхозпродукцию. В список вошли 134 организации. «В области созданы семь агропромышленных объединений на базе перерабатывающих предприятий. Это Верхнедвинский маслосырзавод, Витебский мясокомбинат, ОАО «Молоко», Поставский молочный завод, Глубокский молочно-консервный, Оршанский мясоконсервный и Полоцкий молочный комбинаты», — отметил Борис Ефремов.

Для всех участников агрообъединений в этом году определен размер обязательных отчислений для погашения долгов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Документ содержит меры по улучшению ситуации в сельском хозяйстве северного региона.

БЕЛТА

 
 
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В развитие агропромышленного комплекса Витебской области в течение пяти лет планируют инвестировать Br2 млрд 823 млн, сообщил на заседании облисполкома
 
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