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Николай Козеко о травме Дмитрия Рака: «Врачебная промашка, моя промашка, что мы не разглядели вот это состояние Димы»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
Также в интервью Николай Козеко рассказал:
– как в детстве жил в землянке в Мачулищах
– о встречах с Бровкой, Мележем и Шамякиным
– как после развала СССР спортсмены уходили в «шопные» дела
– присматривается ли к каким-то зарубежным спортсменам, чтобы пригласить в сборную
– об Instagram и почему видеоролики, как увлечение – это хорошо
Смотрите 29 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Николай Козеко о травме Дмитрия Рака: «Врачебная промашка, моя промашка, что мы не разглядели вот это состояние Димы»
Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Во фристайле, как в жизни, всегда есть две стороны медали. История с Дмитрием...
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