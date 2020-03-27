Ученые назвали напиток, который защищает от поражения легких

Источник материала: ОНТ

Исследователи выяснили, что поражению легких способен препятствовать чай с куркумой, сообщает портал Food.News.

Эта специя обладает рядом полезных свойств. Она содержит эфирные масла и куркумин – желтый краситель, который помогает сопротивляться хронической обструктивной болезни легких, астме и онкологии. Также в куркуме много железа, фосфора, кальция, йода, витаминов В (В1, В2, В5), С и К.

Кроме этого, куркума помогает вывести из организма токсины и вредные вещества, поскольку имеет в своем составе антиоксиданты.

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