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Ученые назвали напиток, который защищает от поражения легких

27.03.2020 15:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые назвали напиток, который защищает от поражения легких

Исследователи выяснили, что поражению легких способен препятствовать чай с куркумойсообщает портал Food.News. 

Эта специя обладает рядом полезных свойств. Она содержит эфирные масла и куркумин – желтый краситель, который помогает сопротивляться хронической обструктивной болезни легких, астме и онкологии. Также в куркуме много железа, фосфора, кальция, йода, витаминов В (В1, В2, В5), С и К. 

Кроме этого, куркума помогает вывести из организма токсины и вредные вещества, поскольку имеет в своем составе антиоксиданты.

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Исследователи выяснили, что поражению легких способен препятствовать чай с куркумой, сообщает портал Food.News.  Эта специя обладает рядом полезных свойств. Она...
 
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