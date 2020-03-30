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В Бресте пьяный на Nissan снес столб
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель врезался в столб вечером 28 марта в Бресте,
По предварительной информации, водитель Nissan Primera двигался по улице Городской, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил столб.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
Медицинское освидетельствование водителя показало, что он сильно пьян — 2,9 промилле алкоголя.
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Авария произошла вечером 28 марта на улице Городской.
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