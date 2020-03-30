В Бресте пьяный на Nissan снес столб

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель врезался в столб вечером 28 марта в Бресте, сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, водитель Nissan Primera двигался по улице Городской, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил столб.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Медицинское освидетельствование водителя показало, что он сильно пьян — 2,9 промилле алкоголя.