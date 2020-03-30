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В Бресте пьяный на Nissan снес столб

30.03.2020 14:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель врезался в столб вечером 28 марта в Бресте, сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, водитель Nissan Primera двигался по улице Городской, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил столб.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Медицинское освидетельствование водителя показало, что он сильно пьян — 2,9 промилле алкоголя.

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла вечером 28 марта на улице Городской.
 
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