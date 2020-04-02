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«Белинвестбанк» запустил новый сервис: оплатить проезд можно с помощью мобильного приложения и QR-кода
Источник материала: ОНТ
Все услуги в одном приложении. Новый платежный сервис «Оплати» запустил «Белинвестбанк», система работает при помощи мобильного телефона, заменяя наличные деньги и платежные карты. В основе – электронные деньги и расчет с помощью QR-кода. Купить билет в транспорте, перевести деньги родителям, сделать покупки в магазине и оплатить ужин в кафе – удобства нового сервиса в комплексе теперь доступны и жителям Пинска.
Зашел, отсканировал и оплатил – весь процесс покупки smart-билета занимает несколько секунд. Автобусный парк одним из первых в Пинске решил внедрить новую систему оплаты проезда. Направление перспективное, учитывая огромный пассажиропоток – 60 тысяч поездок в сутки.
В основе мобильного платежного сервиса – электронные деньги и расчет с помощью QR-кода. Достаточно установить мобильное приложение на смартфон. Дальше – просто. Как для пассажиров, так и кондукторов.
Первое время система будет работать в тестовом режиме, оплатить поездку с помощью QR-кода можно на двух автобусных маршрутах, самых востребованных у молодых людей. Притом что бумажные билеты остаются.
Возможности сервиса «Оплати» не ограничиваются покупкой билетов в общественном транспорте. Приложение дает возможность совершать переводы, создавать групповые кошельки, оплачивать коммунальные услуги, делать заказы в кафе, раздавать электронные визитки. И даже снимать деньги в банкомате без платежной карточки – тоже по QR-коду.
Приложением может воспользоваться каждый житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является. Для физических лиц пополнение электронного кошелька возможно с карты любого белорусского банка без комиссии. Без взимания платы осуществляются и переводы. Что касается расчетов на транспорте, преимущества новой системы уже успели оценить жители шести белорусских городов. Борисова, Гомеля, Витебска, Могилева, Барановичей, теперь и Пинска. На очереди – Гродно и Лида.
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«Белинвестбанк» запустил новый сервис: оплатить проезд можно с помощью мобильного приложения и QR-кода
Все услуги в одном приложении. Новый платежный сервис «Оплати» запустил «Белинвестбанк», система работает при помощи мобильного телефона, заменяя наличные деньги...
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