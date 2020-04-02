«Белинвестбанк» запустил новый сервис: оплатить проезд можно с помощью мобильного приложения и QR-кода

Источник материала: ОНТ

Все услуги в одном приложении. Новый платежный сервис «Оплати» запустил «Белинвестбанк», система работает при помощи мобильного телефона, заменяя наличные деньги и платежные карты. В основе – электронные деньги и расчет с помощью QR-кода. Купить билет в транспорте, перевести деньги родителям, сделать покупки в магазине и оплатить ужин в кафе – удобства нового сервиса в комплексе теперь доступны и жителям Пинска.

Зашел, отсканировал и оплатил – весь процесс покупки smart-билета занимает несколько секунд. Автобусный парк одним из первых в Пинске решил внедрить новую систему оплаты проезда. Направление перспективное, учитывая огромный пассажиропоток – 60 тысяч поездок в сутки.

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO - разработчика сервиса: «Загружаем приложение, наводим на QR, нам предлагают оплатить, соглашаемся, нам говорят: вы купили билет. Вот и все. Мы можем это делать с очень большого расстояния, это приложение создано, чтобы легко платить в автобусе, не доставая из кармана копейки, не доставая рубли, не передавая за проезд, не принимая сдачу».

В основе мобильного платежного сервиса – электронные деньги и расчет с помощью QR-кода. Достаточно установить мобильное приложение на смартфон. Дальше – просто. Как для пассажиров, так и кондукторов.

Лариса Мацкевич, кондуктор Пинского автобусного парка: «Проверить, оплатил ли пассажир за проезд. Пассажир прикладывает к коду свой телефон, и я прохожу и проверяю – оплата произошла».

Первое время система будет работать в тестовом режиме, оплатить поездку с помощью QR-кода можно на двух автобусных маршрутах, самых востребованных у молодых людей. Притом что бумажные билеты остаются.

Александр Будник, директор Пинского автобусного парка: «Мы в первую очередь надеемся, что студенты подхватят эту идею, они быстрее остальных начнут пользоваться этой услугой и быстрее нам начнут предоставлять отзывы, пожелания, какие-то свои предложения».

Возможности сервиса «Оплати» не ограничиваются покупкой билетов в общественном транспорте. Приложение дает возможность совершать переводы, создавать групповые кошельки, оплачивать коммунальные услуги, делать заказы в кафе, раздавать электронные визитки. И даже снимать деньги в банкомате без платежной карточки – тоже по QR-коду.

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления Белинвестбанка: «Преимущество снятия наличных в банкомате достаточно простое: вам не надо иметь при себе карточку, не надо запоминать пин-код. Все, что нужно, – это иметь мобильный телефон, в котором стоит приложение «Оплати» с электронным кошельком, которым вы можете не только рассчитаться, но с сегодняшнего дня снять во многих банкоматах Белинвестбанка. Это быстро, удобно и дешево».

Приложением может воспользоваться каждый житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является. Для физических лиц пополнение электронного кошелька возможно с карты любого белорусского банка без комиссии. Без взимания платы осуществляются и переводы. Что касается расчетов на транспорте, преимущества новой системы уже успели оценить жители шести белорусских городов. Борисова, Гомеля, Витебска, Могилева, Барановичей, теперь и Пинска. На очереди – Гродно и Лида.

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