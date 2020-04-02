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Семашко: российская нефть будет поставляться без премии, но Беларусь не откажется от альтернативных источников

02.04.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Российская нефть будет поставляться в Беларусь без выплат премии поставщикам, при этом белорусская сторона не откажется от альтернативных вариантов закупок сырья. Об этом в интервью "Российской газете" сказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает БЕЛТА.

Семашко: российская нефть будет поставляться без премии, но Беларусь не откажется от альтернативных источников

"Совсем недавно нам удалось найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Беларусь, - отметил посол. - Это решение основано на снижении премии российских нефтяных компаний в формуле цены на нефть на $7 за тонну. Оставшаяся часть премии в размере $4,7 за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Беларуси и России. Поэтому ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся".

При этом Владимир Семашко заметил, что исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть, поставляемую в Беларусь, решает проблему только текущего года, да и то если цена нефти не превысит в этом году $40-45 за баррель. "В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от налогового маневра", - подчеркнул он.

"Безусловно, большую часть из требуемого объема нефти мы будем получать из России, поскольку здесь немаловажную роль играют и удобство логистики, и технологическая ориентация белорусских нефтеперерабатывающих заводов на переработку нефти сорта Urals, - обратил внимание дипломат. - Но вместе с тем руководству концерна "Белнефтехим" поставлена задача наращивать объемы собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации".

Владимир Семашко также высказался в оптимистическом ключе относительно создания объединенных энергетических рынков. "Во-первых, общие рынки нефти и нефтепродуктов, газа и общий электроэнергетический рынок у нас предусмотрены Договором о Евразийском экономическом союзе, - пояснил он. - Мы планируем их создать, как известно, к 2025 году. В рамках Евразийского экономического союза приняты соответствующие программные документы. Помимо этого в прошлом году мы сделали попытку разработать и принять дорожные карты по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии, а также по развитию атомной энергетики в рамках Союзного государства с гораздо более сжатыми сроками. Во время переговорного процесса мы увидели общее желание как Республики Беларусь, так и Российской Федерации сформировать эти рынки. Разногласия остаются лишь в подходах сторон к отдельным элементам методологии формирования объединенных рынков, принципам их функционирования. Над этим мы продолжаем работать в настоящее время".

 
 
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