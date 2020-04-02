Сильное наводнение в Афганистане унесло жизни 11 человек

Источник материала: ОНТ

Сильное наводнение в Афганистане унесло, по меньшей мере, 11 жизней. Ещё 15 человек пострадали.

Оползни оставили без жилья почти 700 семей. В некоторых районах без электричества остались десятки населённых пунктов. Под удар попали сельхоз-угодья. Население потенциально опасных регионов экстренно эвакуируют.

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