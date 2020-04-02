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Сильное наводнение в Афганистане унесло жизни 11 человек
Источник материала: ОНТ
Сильное наводнение в Афганистане унесло, по меньшей мере, 11 жизней. Ещё 15 человек пострадали.
Оползни оставили без жилья почти 700 семей. В некоторых районах без электричества остались десятки населённых пунктов. Под удар попали сельхоз-угодья. Население потенциально опасных регионов экстренно эвакуируют.
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Сильное наводнение в Афганистане унесло, по меньшей мере, 11 жизней. Ещё 15 человек пострадали. Оползни оставили без жилья почти 700 семей. В некоторых районах без...
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