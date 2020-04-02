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Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В повестке первого дня работы у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на весенней сессии рассмотрят 62 законопроекта.
Речь идет об изменении в закон о госрегулировании торговли и общественного питания. Новшества ждут сферу рекламы, здравоохранения, а также судебную систему.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я хочу даже отметить, что и соответствующие меры приняты и в Палате представителей. На каждом этаже у нас есть дезинфицирующие средства. Сегодня все участники сессии были проверены на температуру. Я убежден, что предпринимаемые меры являются достаточными.
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Новости Беларуси. В повестке первого дня работы у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на весенней сессии...
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