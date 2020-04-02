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Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

02.04.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В повестке первого дня работы у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на весенней сессии рассмотрят 62 законопроекта.

В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?

Речь идет об изменении в закон о госрегулировании торговли и общественного питания. Новшества ждут сферу рекламы, здравоохранения, а также судебную систему.

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас есть комиссия по здравоохранению, которая находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения и держит это на постоянном контроле.

Я хочу даже отметить, что и соответствующие меры приняты и в Палате представителей. На каждом этаже у нас есть дезинфицирующие средства. Сегодня все участники сессии были проверены на температуру. Я убежден, что предпринимаемые меры являются достаточными.

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

Люди в материале: Андрей Савиных

 
 
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Новости Беларуси. В повестке первого дня работы у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на весенней сессии...
 
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