Откуда в отношениях берутся «третьи лишние» и что с ними делать?

Источник материала: Tut.by

Романтические отношения двух людей — тонкая штука, которую может разрушить многое. И если от завистников, назойливых родственников и нерадивых ухажеров еще можно отбиться, то как быть с друзьями, которые лезут в ваши отношения? Выясняем это с помощью двух историй и мнения психолога Сергея Зизюка.





Илья, 24 года: «Сначала я пытался защищать подругу, но проговаривал свои аргументы вслух и понимал, что это бред»

Так получилось, что «третьей лишней» в наших отношениях стала моя подруга. Она не проявляла ко мне каких-то романтических чувств, нет: просто ее было слишком много.

Она любила звонить ночью, когда знала, что я нахожусь у своей девушки. Это были пустяковые поводы, но она не прекращала звонить до тех пор, пока я не снимал трубку.

Она могла позвонить моей девушке, если я не отвечал, и попросить передать телефон. Про аудиосообщения просто молчу — она присылала их постоянно, и каждый раз попадала в самый неловкий момент.





Когда мы с девушкой съехались, она начала ездить к нам домой. Как бы в гости, но это больше походило на сюр — кто приезжает в одиннадцать вечера «на чай с печеньками?».

Меня это напрягало, но не сильно, а вот у моей спутницы терпение кончилось. Она не понимала, почему должна делить меня с другой девушкой, которая могла достать нас как на кухне, так и в постели. Сначала я пытался защищать подругу, но проговаривал свои аргументы вслух и понимал, что это бред.

Из этой ситуации нужно было как-то выходить, но разговоры с подругой ни к чему не привели. Мы встречались по этому поводу раз пять, но каждый раз она говорила, что я «не ценю дружбу и прогибаюсь под мнение своей женщины».

С одной стороны был человек, который пытался построить со мной что-то светлое, а с другой — персона, которая пыталась все разрушить. Она не пыталась извиниться или изменить свое поведение, поэтому ее пришлось вычеркнуть из наших будней. Токсичности сразу стало меньше, наши отношения с девушкой улучшились, и мне нравится, что лишних людей рядом с нами больше нет.

Полина, 22 года: «Меня постоянно спрашивали, почему я не вижу, как ко мне подкатывают»

Наверное, у меня не самый типичный случай в плане «троек»: тут не друг мешал моим отношениям с молодым человеком, а последний мешал дружбе. Надо сказать, друг ко мне никогда романтических чувств не проявлял, хотя мы дружим уже лет шесть.





За это время у меня было несколько парней, и никто из них к нему открытой агрессии не проявлял. Но в этом году у меня появились новые отношения, и друг был воспринят в штыки с самой первой встречи. Мол, как вообще девушка может дружить с парнем?

Это была ревность, и ревность слепая. Меня постоянно спрашивали, почему я не вижу, как ко мне подкатывают. «Подкаты» — это базовые проявления вежливости, типа придерживания дверей в метро. Такие вещи превращали моего парня в Отелло.

Подозрения, ревность и обиды наслаивались, и я начала от этого уставать. Параллельно с этим ухудшались мои отношения с другом, потому что я начала его постоянно «кидать». Обычно я могла сходить с ним в магазин, кино или кофейню, а в этих отношениях начала от всего отговариваться — только ради того, чтобы не злить парня.

Я варилась в этом киселе два месяца, а потом поняла, что теряю дружбу ради редких моментов романтики и постоянных подозрений. Дружба перевесила чашу весов: парня лишилась, но сохранила хорошие отношения с другом. И никакой интимной близости — это все еще хорошая, крепкая дружба, которая нужна нам обоим.

Александра, 31 год: «Разговаривайте и разграничивайте — иначе никак»

Забегу вперед: я уже четыре года замужем, и сейчас у нас с супругом все прекрасно. Но первый год нашего брака был максимально напряженным, потому что все это время я делила мужа с его другом.





Они такие закадычные товарищи, которые тусуются вместе еще со средней школы. Вместе в один универ поступили, вместе запустили свое дело. Даже со мной они познакомились вместе — мы были в одной группе на курсах английского.

С мужем мы провстречались три года, и все это время его друг был рядом с нами. Он и его жена ходили с нами на вечеринки, ездили с нами в отпуск. Мы везде были квартетом, и меня это вообще не напрягало — классно, когда тебе есть о чем поговорить с друзьями твоего парня.

Напрягать меня эта ситуация стала после того, как мы подали заявление в загс. Уже не просто парочка, а муж и жена, и пора бы уже строить какую-то свою, отдельную жизнь. Но в этой отдельной жизни больше места отводилось его другу, чем мне. У него всегда было время отправиться с ним на фестиваль или рыбалку, помочь ему с работой. А мне доставались остатки: когда его друг не мог с ним куда-то пойти, он вспоминал про меня. И если я говорила, что мы проводим недостаточно времени вместе, я всегда получала один и тот же ответ: «Мы живем вместе, разве этого мало?».

Было мало: не только мне, но и жене его друга. У нее были точно такие же претензии. В итоге мы приперли их к стенке, потому что нас такая семейная жизнь не устраивала. Дружба дружбой, но женаты они не друг на друге.

Были разговоры на повышенных тонах, были многодневные сеансы молчанья. Кажется, сначала у моего мужа возникло осознание, что его жене тоже требуется внимание. Друг подхватил его мысли, и ситуация стала потихоньку улучшаться.

В плане дружбы у них ничего не изменилось, все так же классно. Изменения случились в наших отношениях: из них выпал пусть и дорогой, но все же «лишний» человек. Поэтому разговаривайте и разграничивайте — иначе никак.

Комментарий психолога Сергея Зизюка: «Ревность — это про желание обладать. Бойтесь своих желаний»



Сергей ЗизюкКлинический психолог

— Ситуация «третий лишний» возникает тогда, когда всем участникам взаимодействия есть за что конкурировать, а точнее, за кого. Партнерам — за внимание общего друга, друзьям — за одного потенциального партнера и, наверное, самый распространенный вариант, когда один из партнеров и друг второго не могут поделить своего партнера/ друга соответственно. На нем и остановимся.

Здесь важно понять, что у всех участников такой триады не одни отношения на троих, а три пары отношений: отношения партнеров друг с другом, отношения одного партнера со своим другом и отношения второго партнера с другом партнера. То есть конфликт возникает не в триаде, а в диаде. Тогда возможны три варианта.

Мой друг мешает моим отношениям. Например, когда друг все время пытается присоединиться к вашей паре и провести время втроем или когда он то и дело норовит дать ненужный совет. В такой ситуации придется очерчивать границы и объяснять очевидные вещи: что иногда хочется побыть с партнером вдвоем, что если вам понадобиться совет, вы попросите его об этом сами, что вы в состоянии самостоятельно формировать мнение о своем партнере и выбирать, с кем и как вам строить отношения.

Мой партнер мешает моей дружбе. История о том, когда партнер считает, что вы могли бы уделять больше времени ему, а не друзьям, и вообще ваши друзья на вас плохо влияют. Что ж, придется пояснять, что вы не материализовались из звездной пыли в момент вашей встречи, а существовали и до нее, существуете по сей день и есть вероятность, что будете существовать дальше. Что до зарождения вашей пары у вас сложились определенные отношения с другими людьми и будут складываться еще. Что люди, которые присутствуют в вашей жизни, находятся в ней в том объеме и количестве, который вам нужен, и играют в ней необходимые роли и функции.

Друг моего партнера мешает мне. Квинтэссенция двух предыдущих сценариев: этот злосчастный друг отнимает время моего партнера, которое могло бы принадлежать мне, и вообще он мне не нравится. Короче, вы ревнуете. А ревность — это про желание обладать. Так вот, бойтесь своих желаний. Начнете обладать партнером целиком — не будете знать, что с ним делать. Каждый человек, который присутствует в нашей жизни, закрывает в ней определенные потребности, то есть друзья находятся в ней не случайно. Ликвидируете друзей партнера — и какие-то его потребности останутся незакрытыми. Уверены, что сможете все это потянуть?

Его друзья — это все про него. Он выбирал их самостоятельно и выбирает до сих пор. Они — его часть. И если вы не способны их принять, значит, и его принять целиком вы не готовы. Любить его друзей вы не должны, но считаться с его выбором — обязаны, если, конечно, хотите видеть вашу пару в будущем.