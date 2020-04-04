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Школьные рисунки Канье Уэста оценили в 23 тысячи долларов
Источник материала: ОНТ
В новом эпизоде американского шоу Antiques Roadshow эксперты изучили рисунки рэпера Канье Уэста.
Специалисты оценили школьные работы артиста в 23 тысячи долларов. Эксперты подчеркнули, что Уэст пользовался самыми различными техниками. В Antiques Roadshow заявили, что Канье в школьном возрасте показывал задатки талантливого художника с выдающимися способностями.
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В новом эпизоде американского шоу Antiques Roadshow эксперты изучили рисунки рэпера Канье Уэста. Специалисты оценили школьные работы артиста в 23 тысячи долларов. Эксперты...
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