Школьные рисунки Канье Уэста оценили в 23 тысячи долларов

Источник материала: ОНТ

В новом эпизоде американского шоу Antiques Roadshow эксперты изучили рисунки рэпера Канье Уэста.

Специалисты оценили школьные работы артиста в 23 тысячи долларов. Эксперты подчеркнули, что Уэст пользовался самыми различными техниками. В Antiques Roadshow заявили, что Канье в школьном возрасте показывал задатки талантливого художника с выдающимися способностями.





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