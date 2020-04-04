Женщина родила в День матери после 18 лет попыток забеременеть

Источник материала: ОНТ

В Сканторпе (Линкольншир, Англия) женщина родила двойню после 18 лет неудачных попыток забеременеть. Историю рассказывает The Sun.

39-летняя британка Рут О'Мэлли в течение 18 лет пыталась забеременеть при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 29 марта, в День матери в Великобритании, у женщины родились близнецы.

Новоиспеченная мать призналась, что она очень счастлива, ведь долгие попытки забеременеть были невероятно изнурительными. Но ради детей, заявляет женщина, она бы прошла через все мучения еще раз.

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