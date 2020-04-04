Шесть человек погибли из-за взрыва на шахте в Колумбии

Источник материала: ОНТ

На северо-востоке Колумбии в результате взрыва на угольной шахте погибли шесть человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Авария произошла в Аякучо (муниципалитет Сан-Кайетано). В результате взрыва шестеро шахтеров скончались на месте. Одного человека спасли из-под завалов.

Начато расследование инцидента. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за выброса метана.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram