|
Шесть человек погибли из-за взрыва на шахте в Колумбии
Источник материала: ОНТ
На северо-востоке Колумбии в результате взрыва на угольной шахте погибли шесть человек. Об этом
Авария произошла в Аякучо (муниципалитет Сан-Кайетано). В результате взрыва шестеро шахтеров скончались на месте. Одного человека спасли из-под завалов.
Начато расследование инцидента. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за выброса метана.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На северо-востоке Колумбии в результате взрыва на угольной шахте погибли шесть человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters. Авария произошла в Аякучо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)