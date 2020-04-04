Источник материала: ОНТ

3 апреля в Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает SANA.

Очаг землетрясения залегал в 65 километрах от побережья Сирии. Толчки были ощутимы в провинциях Тартус, Хомс, Хама и Алеппо.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Фото: Reuters

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