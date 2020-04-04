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Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля
04.04.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля. В состав делегации войдут три эксперта. Такая информация озвучена в эфире телеканала
В интервью телеканалу председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев подчеркнул, что "были мобилизованы все силы, чтобы организовать такую миссию в кратчайшие сроки". "Мы получили полное понимание со стороны министерства здравоохранения в том, что будет необходимо миссии, - отметил Батыр Бердыклычев. - Всю необходимую поддержку, которая потребуется, миссия получит".
Как сообщалось, сегодня
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Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля. В состав делегации войдут три эксперта. Такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. В...
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