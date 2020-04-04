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Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля

04.04.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля. В состав делегации войдут три эксперта. Такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля

В интервью телеканалу председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев подчеркнул, что "были мобилизованы все силы, чтобы организовать такую миссию в кратчайшие сроки". "Мы получили полное понимание со стороны министерства здравоохранения в том, что будет необходимо миссии, - отметил Батыр Бердыклычев. - Всю необходимую поддержку, которая потребуется, миссия получит".

Как сообщалось, сегодня Минздрав в формате телевидеоконференции с Женевой обсудил технические детали визита экспертов ВОЗ в Беларусь. Специалисты приглашены главой белорусского государства. Они смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать клинические протоколы, подходы к оказанию медицинской помощи.

 
 
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  Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля. В состав делегации войдут три эксперта. Такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. В...
 
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