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Навыки постоянно прокачивают, а зарплата в районе 1300 рублей. Какие условия на успешном предприятии в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ЗАО «Юнимит» многое про технологии и биобезопасность. Рапсовое масло после отработки продают на производство биотоплива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Применяют здесь и экструдер. Машина делает продукт с начинкой, в то время как у конкурентов это ручной труд.
Дмитрий Кожемяко, директор ЗАО «Юнимит»:
Высокие требования – высокая зарплата. Здесь она в районе 1300 рублей. Производственный актив постоянно наращивают, а навыки работников постоянно прокачивают. Получается, что работают здесь способные.
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Навыки постоянно прокачивают, а зарплата в районе 1300 рублей. Какие условия на успешном предприятии в Минской области
Новости Беларуси. В ЗАО «Юнимит» многое про технологии и биобезопасность. Рапсовое масло после отработки продают на производство биотоплива, сообщили в программе...
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