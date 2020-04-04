Парень спросил девушку, что бы она делала, если бы стала мужчиной. Ее ответ заставил его переосмыслить жизнь

Источник материала: Tut.by

Молодой человек решил поинтересоваться у девушки в дейтинговом приложении, что она бы делала, став на один день мужчиной, и получил ответ, который заставил его пересмотреть свои взгляды на жизнь. Собеседница честно рассказала о своих планах, если бы ей представилась такая возможность, которые вполне могут стать началом очередной дискуссии о разнице полов.





Житель Лондона, 25-летний Бен, устал от обычных вопросов, которые люди задают друг другу в приложениях для знакомств, когда начинают общаться, пишет Unilad . Поэтому решил изменить тактику и начать спрашивать девушек о том, чем бы они занялись, если бы теоретически стали мужчинами.

— Мне надоели вопросы «Как дела? Чем занималась?», и я подумал: было бы интересно узнать, что будут делать девушки, если они станут мужчинами на весь день, — объяснил он.

С такими намерениями он написал Шарлотте — девушке, с которой некоторое время переписывался в приложении Hinge. Но ответ он получил совсем не тот, что ожидал. Его собеседница использовала возможность, чтобы показать, как мужчины выглядят со стороны, а заодно продемонстрировать сексизм и мизогинию, которые есть в обществе.

— Какая возможность. Я бы собиралась по 4−5 минут и, возможно, даже бы не надела рубашку, потому что [к черту ее], — написала она. — Справляла бы нужду когда угодно (может быть, и где угодно) из-за новой возможности делать это стоя.

Нападала бы на многих правозащитников, чтобы заставить их чувствовать себя некомфортно. Еще бы и освистывала их.

Чесала бы свой пах в общественных местах. Сидела бы везде с широко раздвинутыми ногами, и меня бы не осуждали за это. Попросила бы кого-нибудь ударить меня между ног, чтобы в очередной раз убедиться, что боль от месячных намного хуже.

Сделала бы посредственно свою работу и получила бы за это больше похвалы и денег. Переспала бы со множеством людей и не сожалела бы об этом после. Или меня бы не слатшеймили (критика и осуждение женщин за насыщенную сексуальную жизнь. — Прим. ред.) за это. Отпраздновала бы свои привилегии на вечеринке поздно вечером без страха пойти поздно домой.

Думаю, теперь ты жалеешь, что спросил.

Ответ очень поразил Бена, потому что такого развития событий он не ждал. При этом слова Шарлотты заставили его задуматься.

— Я не ожидал такого: я думал, она скажет о том, что делала бы комплименты многим девушкам и была бы мила с ними и тому подобное, — признаётся он. — Учитывая, что мы не особо долго общались, я был шокирован большинством её слов! Я узнал о многих вещах, о которых никогда не задумывался, возможно потому, что они воспринимаются мужчинами как сами собой разумеющиеся, — поделился он.

Это навело парня на мысли о том, как сильно бы его жизнь отличалась, если бы он был женщиной, и действительно ли девушки хотят быть мужчинами, потому что так проще.

Будучи под впечатлением от переписки, Бен решил поделиться ею в твиттере, и десятки людей отреагировали на это.

Девушки высказали солидарность с мнением Шарлотты, ведь им знакомы те ситуации, о которых она написала.







Сам Бен на вопрос журналиста, чем бы он занялся, если бы на день стал женщиной, перечислил то, что его интересует.

— Я бы поучаствовал в беседе с девушками в туалете, где они все говорят друг другу приятные вещи. Я попытался бы пофлиртовать с кем-нибудь в баре, чтобы получить бесплатный напиток, и затем избегать дальнейшего взаимодействия с ними. Я бы хотел испытать оргазм, потому что он длится намного дольше, чем у мужчин. Я хотел бы увидеться с друзьями и посмотреть, относятся ли они ко мне по-другому, — рассказал он.