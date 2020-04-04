Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы». Капсулу с землей со всех воинских захоронений района передали на временное хранение в город Могилев.

Митинг–реквием проходил у знаменитого мемориала воинской славы «Лудчицкая высота». Это место выбрали не случайно. Здесь в далеком 1944 году шли кровопролитные бои. При проведении советским командованием стратегической операции «Багратион», 556-й полк Петра Качура со 169-й стрелковой дивизией 40-го стрелкового корпуса после взятия высоты освобождала город Быхов и район, загоняя гитлеровцев в знаменитый «Бобруйский котел».





Шесть воинов разных национальностей, прорывавших мощную оборону противника, стали Героями Советского Союза. Это русские Владимир Мартынов и Петр Виниченко, казах Сундуткали Искалиев, узбек Гулям Якубов, белорус Иван Борисевич, грузин Галактион Размадзе.

В названном мероприятии участвовали заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, председатель Быховского районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко, заместитель председателя Быховского райисполкома Виктор Пугач, председатели сельисполкомов и представители общественных организаций.





«Нынешний год знаменателен для нашего государства и народа. Совсем скоро мы отметим 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Надо всегда помнить, что она досталась нам ценой огромных невосполнимых жертв. В Быховской земле остались лежать более восьми тысяч красноармейцев и партизан, погибших при защите и освобождении нашего района. Невозможно стереть из памяти народа подвиг тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость своей Родины. Мы должны быть достойными их памяти и сохранить бесценное завоевание поколения того времени — мир на нашей земле», — сказал присутствующим Виктор Пугач.

В почетном карауле около капсулы стояли представители поискового отряда «Быховский рубеж», которые много сделали по увековечиванию памяти защитников Отечества и военно-патриотическому воспитанию молодежи. «Святую» землю принимал Руслан Страхар.









«Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но в сердцах жителей Приднепровского края сохранится память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Выстраданная потерями и утратами общая Победа останется символом гордости за тех, кто в самой тяжелой, жестокой и кровопролитной войне отстоял свободу и независимость нашей Родины. А быть наследниками Великой Победы — не только высокая честь, но и ответственность за независимость страны, светлое будущее потомков. А нынешняя Республиканская акция «Во славу общей Победы» создает новую культуру памяти о Великой Отечественной войне», — подчеркнул Руслан Страхар.

Руководитель поискового отряда «Быховский рубеж» Сергей Жижиян заверил, что его отряд и в дальнейшем продолжит искать останки погибших в годы Великой Отечественной войны советских бойцов и командиров, а по возможности устанавливать их имена. Ведь очень важно сохранить для будущих поколений память о павших героях.

Кстати, в нашем районе имеются 73 воинских захоронения, в которых покоится прах более 8 тысяч 200 воинов. Известны имена чуть более 7 тысяч 500 человек. За каждым таким захоронением закреплены организации, которые приводят в порядок братские могилы и памятники погибшим на поле брани защитникам и освободителям Отечества от фашистских поработителей.

Кульминацией завершившейся республиканской акции станет торжественная церемония закладки 9 мая более 100 капсул с землей со всех белорусских мемориальных мест памяти Великой Отечественной войны, а также из граничащих с Беларусью стран, в ниши храма-памятника в честь Всех Святых в городе-герое Минске.

Митинг-реквием закончился возложением цветов к вечному огню, а память павших воинов его участники почтили минутой молчания.





Сергей ЛЕВЧЕНКО.