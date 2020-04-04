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На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы»

04.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы». Капсулу с землей со всех воинских захоронений района передали на временное хранение в город Могилев.

Митинг–реквием проходил у знаменитого мемориала воинской славы «Лудчицкая высота». Это место выбрали не случайно. Здесь в далеком 1944 году шли кровопролитные бои. При проведении советским командованием стратегической операции «Багратион», 556-й полк Петра Качура со 169-й стрелковой дивизией 40-го стрелкового корпуса после взятия высоты освобождала город Быхов и район, загоняя гитлеровцев в знаменитый «Бобруйский котел».

На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы»

Шесть воинов разных национальностей, прорывавших мощную оборону противника, стали Героями Советского Союза. Это русские Владимир Мартынов и Петр Виниченко, казах Сундуткали Искалиев, узбек Гулям Якубов, белорус Иван Борисевич, грузин Галактион Размадзе.

В названном мероприятии участвовали заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, председатель Быховского районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко, заместитель председателя Быховского райисполкома Виктор Пугач, председатели сельисполкомов и представители общественных организаций.

На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы»

«Нынешний год знаменателен для нашего государства и народа. Совсем скоро мы отметим 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Надо всегда помнить, что она досталась нам ценой огромных невосполнимых жертв. В Быховской земле остались лежать более восьми тысяч красноармейцев и партизан, погибших при защите и освобождении нашего района. Невозможно стереть из памяти народа подвиг тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость своей Родины. Мы должны быть достойными их памяти и сохранить бесценное завоевание поколения того времени — мир на нашей земле», — сказал присутствующим Виктор Пугач.

В почетном карауле около капсулы стояли представители поискового отряда «Быховский рубеж», которые много сделали по увековечиванию памяти защитников Отечества и военно-патриотическому воспитанию молодежи. «Святую» землю принимал Руслан Страхар.

На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы»

На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы»

«Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но в сердцах жителей Приднепровского края сохранится память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Выстраданная потерями и утратами общая Победа останется символом гордости за тех, кто в самой тяжелой, жестокой и кровопролитной войне отстоял свободу и независимость нашей Родины. А быть наследниками Великой Победы — не только высокая честь, но и ответственность за независимость страны, светлое будущее потомков. А нынешняя Республиканская акция «Во славу общей Победы» создает новую культуру памяти о Великой Отечественной войне», — подчеркнул Руслан Страхар.

Руководитель поискового отряда «Быховский рубеж» Сергей Жижиян заверил, что его отряд и в дальнейшем продолжит искать останки погибших в годы Великой Отечественной войны советских бойцов и командиров, а по возможности устанавливать их имена. Ведь очень важно сохранить для будущих поколений память о павших героях.

Кстати, в нашем районе имеются 73 воинских захоронения, в которых покоится прах более 8 тысяч 200 воинов. Известны имена чуть более 7 тысяч 500 человек. За каждым таким захоронением закреплены организации, которые приводят в порядок братские могилы и памятники погибшим на поле брани защитникам и освободителям Отечества от фашистских поработителей.

Кульминацией завершившейся республиканской акции станет торжественная церемония закладки 9 мая более 100 капсул с землей со всех белорусских мемориальных мест памяти Великой Отечественной войны, а также из граничащих с Беларусью стран, в ниши храма-памятника в честь Всех Святых в городе-герое Минске.

Митинг-реквием закончился возложением цветов к вечному огню, а память павших воинов его участники почтили минутой молчания.

На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы»

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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На Быховщине завершился второй этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы». Капсулу с землей со всех воинских захоронений района
 
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