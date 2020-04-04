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Беларусь и Россия создают единый энергорынок

04.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Палата представителей национального собрания Беларуси утвердила проект закона относительно формирования единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Соответствующее сообщение разместил сайт белорусского Минэнерго.

Отмечается, что принятые решения вносят изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 2014 года. В частности, документ закрепляет единые средства торговли током, единые органы управления рынком Союза, определяет полномочия Евразийской экономической комиссии и закрепляет единый понятийный аппарат. Полное вступление в силу всех норм и правил запланировано на 2025 год.

Напомним, Украина продолжает импорт электроэнергии из Беларуси. В частности, по данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, в марте было импортировано 7,7 млн кВт часов тока из Беларуси и еще 1,5 млн кВт ч из России.
 
 
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Палата представителей национального собрания Беларуси утвердила проект закона относительно формирования единого электроэнергетического рынка Евразийского...
 
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