Беларусь и Россия создают единый энергорынок

Отмечается, что принятые решения вносят изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 2014 года. В частности, документ закрепляет единые средства торговли током, единые органы управления рынком Союза, определяет полномочия Евразийской экономической комиссии и закрепляет единый понятийный аппарат. Полное вступление в силу всех норм и правил запланировано на 2025 год.





Напомним, Украина продолжает импорт электроэнергии из Беларуси. В частности, по данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, в марте было импортировано 7,7 млн кВт часов тока из Беларуси и еще 1,5 млн кВт ч из России.