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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам в Instagram

04.04.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам в Instagram

Актриса Анастасия Заворотнюк дала о себе знать впервые за долгое время — она поблагодарила подписчиков за поздравления с Днем рождения, которое отмечала накануне.

На странице артистки появилось множество поздравлений 3 апреля на некоторые из них Заворотнюк уже отреагировала. Так, актриса поблагодарила за поздравления Диму Билана, Зару, Дениса Клявера, Елену Борщову и других представителей шоу-бизнеса.

Публиковала ли эти ответы сама актриса или ее близкие, пока неизвестно.

Сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе. Некоторые СМИ писали, что у актрисы диагностировали раковую опухоль мозга.

Родные артистки долго не комментировали эту информацию, но затем подтвердили, что она проходит лечение. В марте дочь актрисы сообщила, что лечение продолжается, вся семья борется и молится за выздоровление.

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Актриса Анастасия Заворотнюк дала о себе знать впервые за долгое время — она поблагодарила подписчиков за поздравления с Днем рождения, которое отмечала...
 
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