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Двое жителей Гомеля подозреваются в разбойном нападении в Мозыре

04.04.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Задержаны двое мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении в Мозыре 17 января. 

Как сообщает МВД Беларуси, в тот день два человека в масках пришли в квартиру к женщине и представились сотрудниками специального подразделения. Хозяйка впустила их, после чего злоумышленники связали гражданку и её супруга. 

Двое жителей Гомеля подозреваются в разбойном нападении в Мозыре
Фото: МВД Беларуси 

Далее фигуранты похитили крупную сумму денег в долларах и скрылись. Когда женщине удалось освободиться, она обратилась в милицию. К месту происшествия были направлены правоохранители, но по горячим следам задержать нападавших не удалось. 

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастны два жителя Гомеля. 46-летний подозреваемый был судим за оборот наркотиков и вождение в нетрезвом виде, 28-летний фигурант был судим за покушение на убийство. 

Двое жителей Гомеля подозреваются в разбойном нападении в Мозыре
Фото: МВД Беларуси 

Уточняется, что злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления: были выбраны маршрут и транспорт. Уже на месте подозреваемые обговорили свои роли, определили пути отхода и план действий, если что-то пойдёт не так. 

В квартире одного из задержанных находились бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле. 

Двое жителей Гомеля подозреваются в разбойном нападении в Мозыре
Фото: МВД Беларуси 

Возбуждено уголовное дело, продолжается выяснение всех деталей преступления. 

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года произошло разбойное нападение в Мозыре. 

Два человека связали хозяев квартиры и ограбили их – здесь подробности

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Задержаны двое мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении в Мозыре 17 января.  Как сообщает МВД Беларуси, в тот день два человека в...
 
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