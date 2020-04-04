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Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей до 1 июня
Источник материала: Партизан
Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на два месяца подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Об этом сообщает "Громадське".
Так, Антоненко продлили арест до 1 июня текущего года.
Прокурор по делу Сергей Зузак отмечал риск побега, давления на свидетелей, экспертов, искажения вещественных доказательств и т.п., поэтому просил продлить содержание под стражей. По словам прокурора, еще необходимо провести дополнительные следственные действия и получить результаты около 20 экспертиз.
Адвокаты подозреваемого, Станислав Кулик и Тарас Круговой, заявили, что будут обжаловать продление содержания под стражей. Они просили освободить из-под стражи Антоненко. Они заявляли, что риски недоказанные, а подозрение необоснованно. Также адвокаты отметили, что в заключении эксперта за 2016 год указано, что рост мужчины на видео закладки взрывчатки 170 см, а Антоненко выше на 10 см.
Прокурор пояснил, что по выводам другой экспертизы рост совпадает, а вывод еще одной, 2020 года, указал, что установить рост человека во время ходьбы - невозможно.
Кроме того, суд продлил на два месяца до 30 мая содержание под стражей Юлии Кузьменко.
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Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на два месяца подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.
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