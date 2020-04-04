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Минспорта вводит ограничения на спортивные мероприятия с участием детей

04.04.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минспорта вводит ограничения на спортивные мероприятия с участием детей

В Министерстве спорта рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков, соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что Минспорта контролирует проведение спортивно-массовых мероприятий, основываясь на рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

В обращении рекомендуется всем организациям, которые находятся в ведении министерства, перенести все мероприятия с участием детей и подростков, которые должны состояться до 6 апреля, на более поздний срок.  

То же самое касается и международных спортивных соревнований на территории Беларуси. 

Во взаимодействии с Минздравом организованы карантинные мероприятия и медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, возвращающимися из стран с повышенным риском инфицирования COVID-19. 

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В Министерстве спорта рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков, соответствующее сообщение размещено на сайте...
 
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