Минспорта вводит ограничения на спортивные мероприятия с участием детей

Источник материала: ОНТ

В Министерстве спорта рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков, соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что Минспорта контролирует проведение спортивно-массовых мероприятий, основываясь на рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В обращении рекомендуется всем организациям, которые находятся в ведении министерства, перенести все мероприятия с участием детей и подростков, которые должны состояться до 6 апреля, на более поздний срок.

То же самое касается и международных спортивных соревнований на территории Беларуси.

Во взаимодействии с Минздравом организованы карантинные мероприятия и медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, возвращающимися из стран с повышенным риском инфицирования COVID-19.

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