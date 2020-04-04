В законопослушном обществе жить спокойнее и безопаснее

Источник материала: Вороновская газета





Прокуратура Вороновского района проанализировала состояние преступности, законности и правопорядка на территории Вороновского района за 2019 год. Об этом беседуем с прокурором района В.А. Колесником.

— В отчетном периоде проверялось исполнение в районе требований директив Президента страны, соблюдение законодательства об обращениях граждан, трудового, административного, антиалкогольного законодательства, об охране природы, земле, борьбе с коррупцией, о несовершеннолетних, профилактике правонарушений и преступлений. По результатам общенадзорных проверок и другой деятельности прокуратурой района применялись меры прокурорского реагирования. Нарушители закона привлечены к административной, дисциплинарной и материальной ответственности.

Отмечу, что усилиями правоохранительных органов и субъектов профилактики удалось сохранить в целом стабильную криминогенную ситуацию. При незначительном росте в минувшем году количества преступлений (со 182 до 186) уровень преступности в районе составил 75,5%, что ниже среднеобластного показателя. Для сравнения: уровень преступности в Ивьевском районе составил 80,9%, Дятловском — 91,1%, Мостовском — 99,3%, Новогрудском — 63,6%.

— При определенной стабильности в криминогенной ситуации некоторые негативные тенденции все же обозначились…

— Да. Возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, несколько — рецидивная преступность. Увеличилось количество лиц, совершивших преступления. Вороновский район — единственный в области, где отмечается рост преступлений по линии уголовного розыска. Отчасти он произошел вследствие раскрытия латентных преступлений (ранее совершенных краж, по которым не было сообщений). Это, несомненно, положительный результат деятельности сотрудников Вороновского РОВД. Уровень раскрываемости по линии уголовного розыска остается одним из наиболее высоких в области.

Беспокоит рост краж — с 56-ти до 63-х. Их совершено больше на территории Переганцевского, Бастунского, Заболотского, Мисевичского, Радунского сельских советов. Причем чаще происходят хищения имущества из квартир и частных домов. Беспечность людей создает предпосылки для совершения данного вида правонарушений.

Самым негативным в криминогенной ситуации является рост убийств — с одного до трех. Все они совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения, после совместных застолий. Два из них — на почве семейно-бытовых отношений.

В 2019 году сотрудниками РОВД, прокуратуры и представителями других субъектов профилактики повышенное внимание уделялось профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Лица, чье поведение в быту давало основание полагать, что они могут совершить насилие в отношении других граждан, в первую очередь в отношении членов своей семьи, сожителей, вызывались на заседания советов ОПОП, где с ними проводились профилактические беседы.

По ходатайствам руководства РОВД прокуратурой района в 2019 году возбуждено 13 (+8) уголовных дел превентивной направленности по фактам умышленного причинения легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, и угрозе убийством.

— Немалой остается доля «пьяной» преступности в криминальной статистике…

— Одним из основных условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, является алкоголизация населения. В минувшем году 35 лиц в состоянии алкогольного опьянения совершили 39 преступлений. Более полуторы тысячи жителей района состоит на учете у врача-нарколога. В 2019 году по решению суда в ЛТП изолировано 35 граждан, страдающих хроническим алкоголизмом и совершавших правонарушения. Думаю, будут интересны цифры, полученные в результате некоторого анализа, проведенного прокуратурой района. В минувшем году на каждого жителя района в возрасте от 18 до 63 лет, то есть трудоспособного возраста, пришлось 68,9 литра алкогольной продукции (за исключением пива), реализованной только торговыми предприятиями Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества. Реальное количество потребленного населением гораздо выше с учетом объемов реализованной алкогольной продукции иными торговыми предприятиями. Эти цифры вызывают тревогу и озабоченность у работников правоохранительных органов. Следует задуматься над этим и всем гражданам.

— Какие личности склонны к совершению преступлений?

— Наиболее криминогенные группы — ранее судимые лица, нетрудоустроенные и не имеющие постоянного законного источника дохода, злоупотребляющие спиртным.

Больше преступлений стали совершать женщины.

Незанятость людей общественно полезным трудом, отсутствие вакансий неквалифицированных рабочих мест и нежелание отдельных категорий трудоустраиваться способствуют ведению асоциального образа жизни и совершению правонарушений и преступлений. Подтверждение тому — существенный рост (с 59-ти до 70-ти) преступлений, совершенных неработающими и неучащимися.

— Криминогенная ситуация в районе за прошлый год рассматривалась на одном из заседаний райисполкома. На чем еще вы акцентировали внимание участников, среди которых были и председатели сельских Советов, и руководители отделов райисполкома, организаций?

— На допущенных нарушениях в сфере обеспечения сохранности имущества сельхозорганизаций, поскольку они влекут за собой нерациональное расходование финансов и могут негативно сказаться на эффективности экономической деятельности. А устранение их зачастую не требует финансовых вложений и зависит лишь от добросовестности выполнения своих обязанностей всеми работниками сельхозпредприятий. В прошлом году вновь были выявлены такие нарушения, как отсутствие на объектах работников сторожевой охраны, освещения в ночное время и запорных устройств на воротах, поврежденные ограждения. Все вышеуказанное в совокупности с отсутствием должного ведомственного контроля со стороны должностных лиц создает предпосылки для совершения хищений. Самые крупные преступные посягательства на государственную собственность были совершены в КСУП «Мисевичи» — 5 голов молодняка КРС и 5 единиц навесного оборудования для уборочной сельскохозяйственной техники. Хищение узлов техники было совершено заезжими жителями одного из районов области. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности. Факт хищения телят остается нераскрытым.

В целях возмещения вреда сельхозпредприятию в результате необеспечения сохранности имущества, прокуратурой района к руководителю хозяйства и бригадиру фермы предъявлен иск на сумму свыше 3000 руб. Судом Вороновского района иск удовлетворен.

Всего же по результатам проверок соблюдения законодательства в данной сфере прокуратурой района на имя председателя райисполкома и руководителей предприятий района внесено 7 представлений и 3 предписания, по требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 43 лица.

— А каких положительных результатов удалось добиться?

— Меньше совершено коррупционных преступлений, вдвое сократилась групповая и подростковая преступность. Если говорить о профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних, то к снижению привело улучшение проводимой с ними работы. Но это не повод для самоуспокоения, поскольку удельный вес данной категории преступности в общей структуре по нашему району выше среднеобластного.

— На что, на Ваш взгляд, нужно обратить пристальное внимание органам власти, субъектам профилактики для укрепления законности и правопорядка на территории района?

— Прежде всего, исключить формализм в работе. По-прежнему имеют место факты отражения недостоверной информации о проведении профилактической работы с населением, необоснованное самоустранение от нее сотрудников РОВД и должностных лиц сельисполкомов. Неоднократно повторял, что эта работа должна быть системной и кропотливой. Как представителям субъектов профилактики, так и всем гражданам следует осознать пагубность чрезмерного употребления спиртных напитков и принять меры по снижению степени алкоголизации населения. Руководителям предприятий района необходимо принять исчерпывающие конкретные меры, направленные на недопущение бесхозяйственности и хищений материальных ценностей.

Хочу также пожелать всем жителям района более терпимо и уважительно относиться друг к другу, избегать применения насилия в межличностных отношениях, не пытаться как-то обогатиться за чужой счет. При соблюдении данных условий жизнь в районе станет спокойнее и безопаснее, а уровень преступности снизится.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.