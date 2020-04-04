Мастер гончарного дела

Источник материала: Вороновская газета





Изделия ручной работы в нынешнее время ценятся достаточно высоко. Чем не повод для творческих и инициативных людей свое любимое хобби превратить в работу с постоянным источником доходов? Тем более что широкую перспективу для них открывает статус ремесленника.

Государство идет навстречу народным умельцам. В соответствии с Указом Президента №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» они могут создавать своими руками практически неограниченный ассортимент товаров, используя самые разнообразные материалы и любые техники. При этом выпускаемая продукция, выполняемые работы и оказываемые услуги не подлежат обязательному подтверждению соответствия. Расширились и возможности реализации готовой продукции, в том числе и через интернет-сети.







Желающим начать свое дело нужно найти ремесло, которое будет приносить не только прибыль, но и удовольствие. Уверен в этом Ниматулло Шарипов из д. Германишки. Свой выбор он остановил на гончарстве.

Нигмат (так называют Ниматулло знакомые и друзья) двадцать семь лет назад приехал в Беларусь из Таджикистана. Поначалу обосновался в г.п. Мир, зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. Торговал на различных ярмарках. На одной из них познакомился с известным в Беларуси гончаром Михаилом Коробкиным. Эта встреча для Шарипова стала судьбоносной — он перенял у мастера ремесло.







— Купи-продай — это не мое, — признается Нигмат. — Продавец должен отвечать перед людьми за качество своего товара. Гарантировать же его можно, если вещь сделана своими руками. Я благодарен Михаилу Коробкину за то, что он поверил в меня, стал моим учителем. Гончарство меня вдохновило: ведь это своего рода творчество — превращать бесформенный кусок глины в полезное и красивое изделие.

После «учебы» четыре года мужчина оттачивал свои навыки. А в 2012 году, когда глина стала его «слушаться», оформился ремесленником. Гончарный круг и печь для обжига мастер изготовил сам. Для работы использует специальную глину, которую приобретает на мини-заводе в Мире.

— Как материал разместишь на гончарном круге, такое изделие и получишь. Здесь главное — центрование: глина должна находиться строго по центру, — поделился одним из секретов своего ремесла Нигмат и ловко это продемонстрировал.







На глазах «выросла» кружка. Уверенными движениями ремесленник нанес на нее незамысловатый узор и специальной струной аккуратно, словно хрупкое стекло, снял с круга. Сначала кружка подсохнет при комнатной температуре, а затем направится на обжиг в специальную печь, пояснил он.

Нигмат изготавливает кухонную утварь. Делает посуду, которую можно поставить в микроволновую печь, духовку, русскую печь — на угли.

— Но ни в коем случае нельзя ставить горшки на открытый огонь — белорусская глина его боится, — предостерегает собеседник и добавляет: — За качество своих изделий я всегда спокоен — перед продажей каждое проверяю на прочность. Работаю на совесть, ведь как ремесленника меня знают в разных уголках Беларуси, терять заработанную репутацию не хочу.







Мастер Шарипов объездил Беларусь, как говорят, вдоль и поперек. Понравились его гончарные изделия брестчанам, жителям Полоцка. Пользовались спросом на «Славянском базаре» в Витебске, празднике «Александрия собирает друзей», «Казюках» в Гродно и на многих других фестивалях и ярмарках. Недавно работами заинтересовались в туристическом комплексе «Вольный Мельник» аг. Дворище Лидского района, где витает дух Средневековья.







— Как ремесленнику мне в Беларуси очень комфортно работать, — говорит Нигмат. — Заработать всегда можно, только не ленись. Комфортно здесь и жить. Беларусь для меня стала второй родиной. Она, действительно, страна для народа.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.







В Вороновском районе зарегистрировано более 70-ти ремесленников. Мастера—женщины в основном изготавливают украшения и изделия из бисера, мужчины — продукцию из дерева.

Комментарий специалиста

Виктор Банцевич, главный государственный налоговый инспектор управления по работе с плательщиками по Вороновскому району Лидской ИМНС:

— Для того чтобы зарегистрироваться ремесленником, нужно прийти в налоговый орган по месту жительства и подать заявление, в котором необходимо указать вид планируемой ремесленной деятельности. После подачи заявления уплачивается разовый ремесленный сбор — одна базовая величина (27 рублей). Крайний срок уплаты на следующий год — в течение декабря. Уплата сбора дает право ремесленнику реализовывать производимую продукцию на ярмарках, рынках, в интернет-сети и др.