ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мастер гончарного дела

04.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Мастер гончарного дела

Изделия ручной работы в нынешнее время ценятся достаточно высоко. Чем не повод для творческих и инициативных людей свое любимое хобби превратить в работу с постоянным источником доходов? Тем более что широкую перспективу для них открывает статус ремесленника.

Государство идет навстречу народным умельцам. В соответствии с Указом Президента №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» они могут создавать своими руками практически неограниченный ассортимент товаров, используя самые разнообразные материалы и любые техники. При этом выпускаемая продукция, выполняемые работы и оказываемые услуги не подлежат обязательному подтверждению соответствия. Расширились и возможности реализации готовой продукции, в том числе и через интернет-сети.


Мастер гончарного дела

Желающим начать свое дело нужно найти ремесло, которое будет приносить не только прибыль, но и удовольствие. Уверен в этом Ниматулло Шарипов из д. Германишки. Свой выбор он остановил на гончарстве.

Нигмат (так называют Ниматулло знакомые и друзья) двадцать семь лет назад приехал в Беларусь из Таджикистана. Поначалу обосновался в г.п. Мир, зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. Торговал на различных ярмарках. На одной из них познакомился с известным в Беларуси гончаром Михаилом Коробкиным. Эта встреча для Шарипова стала судьбоносной — он перенял у мастера ремесло.


Мастер гончарного дела

— Купи-продай — это не мое, — признается Нигмат. — Продавец должен отвечать перед людьми за качество своего товара. Гарантировать же его можно, если вещь сделана своими руками. Я благодарен Михаилу Коробкину за то, что он поверил в меня, стал моим учителем. Гончарство меня вдохновило: ведь это своего рода творчество — превращать бесформенный кусок глины в полезное и красивое изделие.

После «учебы» четыре года мужчина оттачивал свои навыки. А в 2012 году, когда глина стала его «слушаться», оформился ремесленником. Гончарный круг и печь для обжига мастер изготовил сам. Для работы использует специальную глину, которую приобретает на мини-заводе в Мире.

— Как материал разместишь на гончарном круге, такое изделие и получишь. Здесь главное — центрование: глина должна находиться строго по центру, — поделился одним из секретов своего ремесла Нигмат и ловко это продемонстрировал.


Мастер гончарного дела

На глазах «выросла» кружка. Уверенными движениями ремесленник нанес на нее незамысловатый узор и специальной струной аккуратно, словно хрупкое стекло, снял с круга. Сначала кружка подсохнет при комнатной температуре, а затем направится на обжиг в специальную печь, пояснил он.

Нигмат изготавливает кухонную утварь. Делает посуду, которую можно поставить в микроволновую печь, духовку, русскую печь — на угли.

— Но ни в коем случае нельзя ставить горшки на открытый огонь — белорусская глина его боится, — предостерегает собеседник и добавляет: — За качество своих изделий я всегда спокоен — перед продажей каждое проверяю на прочность. Работаю на совесть, ведь как ремесленника меня знают в разных уголках Беларуси, терять заработанную репутацию не хочу.


Мастер гончарного дела

Мастер Шарипов объездил Беларусь, как говорят, вдоль и поперек. Понравились его гончарные изделия брестчанам, жителям Полоцка. Пользовались спросом на «Славянском базаре» в Витебске, празднике «Александрия собирает друзей», «Казюках» в Гродно и на многих других фестивалях и ярмарках. Недавно работами заинтересовались в туристическом комплексе «Вольный Мельник» аг. Дворище Лидского района, где витает дух Средневековья.


Мастер гончарного дела

— Как ремесленнику мне в Беларуси очень комфортно работать, — говорит Нигмат. — Заработать всегда можно, только не ленись. Комфортно здесь и жить. Беларусь для меня стала второй родиной. Она, действительно, страна для народа.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.


Мастер гончарного дела

 

В Вороновском районе зарегистрировано более 70-ти ремесленников. Мастераженщины в основном изготавливают украшения и изделия из бисера, мужчиныпродукцию из дерева.

 

Комментарий специалиста

Виктор Банцевич, главный государственный налоговый инспектор управления по работе с плательщиками по Вороновскому району Лидской ИМНС:

— Для того чтобы зарегистрироваться ремесленником, нужно прийти в налоговый орган по месту жительства и подать заявление, в котором необходимо указать вид планируемой ремесленной деятельности. После подачи заявления уплачивается разовый  ремесленный сбор — одна базовая величина (27 рублей). Крайний срок уплаты на следующий год — в течение декабря. Уплата сбора дает право ремесленнику реализовывать производимую продукцию на ярмарках, рынках, в интернет-сети и др.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изделия ручной работы в нынешнее время ценятся достаточно высоко. Чем не повод для творческих и инициативных людей свое любимое хобби превратить в работу с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посетить музеи Гродно можно, не выходя из дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика