Минский областной театр кукол «Батлейка» из Молодечно порадовал юных зрителей и их родителей онлайн-спектаклем «Конек-Горбунок». Музыкальную сказку в социальных сетях и на сайте sb.by посмотрели более 9 тысяч интернет-пользователей, сообщает пресс-служба Минского облисполкома.

В «Одноклассниках» стрим заинтересовал 2,4 тысячи человек, а в социальной сети «Вконтакте» – 6,8 тысяч. Трансляция вызвала живой отклик у зрителей. Елена Ржеусская в комментариях к стриму поблагодарила артистов за труд, а Виктория Караник написала: «Ребенку очень понравилось!». Еще один пользователь отметил, что сказка помогла скрасить каникулы.

Очередной онлайн-спектакль состоится 4 апреля в 12.00. На этот раз «Батлейка» покажет сказку «Волшебная дудка» для детей от 5 лет. Она повествует о простом крестьянском сыне Янке, который способен с успехом преодолеть любые преграды с помощью своей необыкновенной дудки и народной смекалки.

Трансляции организованы Минским облисполкомом и издательским домом «Беларусь сегодня». Посмотреть стрим можно на сайте sb.by и в группах в социальных сетях издательского дома «Беларусь сегодня».