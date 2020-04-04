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Лукашенко: Украина должна пойти на проведение выборов в Донбассе

04.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что власти Украины для прекращения конфликта в Донбассе должны пойти на непопулярный шаг и провести там выборы.

"Все руководство (Украины - ИФ), не только президент Зеленский, который пытается что-то там сделать (наследство у него тяжелое) (...) должно пойти на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Президент отметил, что после проведения выборов, Украина сможет восстановить территориальную целостность в Донбассе.


"Но это будет не просто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены. Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", - добавил глава государства.

По его словам, какие шаги предпринять, должна решить прежде всего Украина, потому что война на их территории. "Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог", - подчеркнул он.



фото: dw.com


Кроме того, заметил Лукашенко, в решении вопроса с Донбассом есть много осложняющих моментов. "И самое главное, там обосновались и США. И без их позиции и согласия трудно уже будет что-то сделать", - сказал он.

Также президент Беларуси считает сомнительным, что Украина вернется в СНГ. "Сейчас уж слишком много повернуто на Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты Америки в Украине. И самое главное, что сегодня и тенденций в Украине таких нет, чтобы поворачиваться в сторону наших союзов", - отметил президент.


"Они же видят, что у нас происходит в этих союзах, в том числе в союзе Беларуси и России. И мне многие говорят: если вы с русскими, белорусы, практически от одного корня народы, не можете, так чего нам туда лезть. Точно так рассуждают политики в Украине, и они свою судьбу в основном уже связали с другим вектором", - цитирует  Лукашенко interfax.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что власти Украины для прекращения конфликта в Донбассе должны пойти на непопулярный шаг и провести там выборы.
 
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