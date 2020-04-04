Брестчанка пожаловалась на попрошаек, которые, если не дать им денег, кашляют в лицо









- Пытались найти сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы были приняты меры по обеспечению безопасности жителей города, но в районе рынка их не нашли. Сделала фото, чтобы держались люди подальше. Эти девушки и раньше попрошайничали, но если не давали им деньги, то обычно просто проклинали вслед. А сейчас кашляют в лицо. Все продавцы видят, что происходит - но никому не сообщают почему- то, может, не хотят связываться. Сегодня видели, как они кашлянули пяти покупательницам. В крытом рынке, возле продавцов творога, а затем видели их возле продавцов мясом, подходили к женщинам в очереди - после отказа кашляли на них. Они на одном месте не стоят, переходят постоянно, все в крытом рынке. В красной куртке которая показывала чью-то фотографию. Очень неприятно.





P.S: Так как скорее всего девочки несовершеннолетние, мы не можем публиковать фото их лиц.



