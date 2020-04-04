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"Беллегпром" запретил поставку масок в частные аптеки, а затем передумал
Источник материала: Партизан
Поставки масок с предприятий "Беллегпрома" в частные аптеки были прекращены 3 апреля.
Как
В приказе, подписанном председателем концерна Татьяной Лугиной, говорится: "Руководители организаций, входящих в состав концерна „Беллегпром“, обеспечивающих производство марлевых масок, под персональную ответственность, начиная с 3 апреля 2020 года, обеспечивать доставку всех 100% производимых объем марлевых масок строго в адрес государственных аптечных сетей — организаций системы РУП "Фармация" и РУП "Белмедтехника".
Журналистам TUT.by в концерне подтвердили наличие такого заказа. Но объяснили его желанием "изучить алгоритм поставок". Уже 4 апреля концерн обещает возобновить поставки марлевых масок в частные аптеки в прежнем объеме, пишет
Ранее Лугина отметилась тем, что предложила убрать магазины секонд-хенд из крупных городов.
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Поставки масок с предприятий "Беллегпрома" в частные аптеки были прекращены 3 апреля.
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