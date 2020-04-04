Спасать жизни или экономику во время пандемии? Это ложный выбор МВФ

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В условиях, когда мир противостоит COVID-19, страны одна за другой сталкиваются с необходимостью сдерживания распространения вируса ценой остановки общественной и экономической активности.

На первый взгляд, это требует сделать выбор: или спасать жизни, или сохранять средства к существованию. Но это ложная дилемма — скорее, наоборот, достижение контроля над вирусом является предпосылкой для сохранения средств к существованию.

Мы обращаемся к правительствам, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, с призывом признать, что защита здоровья населения и восстановление занятости неразрывно связаны друг с другом.



Самый мощный кризис за последние 75 лет

Никогда за всю 75-летнюю историю этой организации число стран, нуждающихся в финансировании МВФ, не было таким большим — на сегодняшний день это 85 стран.



Сейчас, когда финансирование для поддержки государственных бюджетов, испытывающих серьезные трудности, доходит до этих стран, мы вместе призываем считать расходы на здравоохранение самой первостепенной задачей.

Выплата заработной платы врачам и медсестрам, поддержка больниц и отделений неотложной помощи, создание временных клиник на местах , покупка средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, проведение кампаний по информированию населения о простых мерах, таких как мытье рук, — все это важнейшие направления расходов для защиты людей от пандемии.

Надо направлять деньги на врачей и борьбу с безработицей

В слишком многих местах системы здравоохранения не готовы к массовому притоку пациентов с COVID-19 , и чрезвычайно важно оказать им поддержку. Это может и должно сопровождаться поддержкой приоритетных задач в масштабе всей экономики, необходимых для снижения безработицы, минимизации банкротств и, со временем, для восстановления экономического роста.

МВФ, со своей стороны, ставит задачу вдвое увеличить свой потенциал реагирования на чрезвычайные ситуации с 50 млрд долл. до 100 млрд долларов США, что позволит странам получать от МВФ вдвое больше средств, чем предоставлялось в прошлом в чрезвычайных ситуациях. Благодаря решительным действиям государств-членов теперь обеспечен совокупный кредитный потенциал МВФ в размере 1 триллиона долларов.

Восстановление экономики зависит от успешности борьбы с вирусом

Кроме того, Фонд наращивает свой потенциал по облегчению бремени обслуживания долга беднейших стран-членов посредством Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф, для которого щедрые доноры предоставляют средства в форме грантов. Совместно со Всемирным банком он выступает за приостановку обслуживания долга беднейших стран официальным двусторонним кредиторам до тех пор, пока мировая экономика будет оставаться парализованной в результате пандемии.

Ход глобального кризиса в области здравоохранения и судьба мировой экономики неразрывно взаимосвязаны. Борьба с пандемией — необходимое условие для восстановления экономики. Вот почему ВОЗ И МВФ тесно сотрудничают друг с другом и с другими международными организациями в целях содействия удовлетворению приоритетных потребностей стран.