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В Волковыске рука 8-летнего мальчика застряла в кресле-кровати

04.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 апреля около десяти утра в Волковыске потребовалась помощь восьмилетнему мальчику. 

По сведениям Гродненского ОУМЧС, спасателям позвонил отец ребёнка и сказал, что рука его сына застряла в диване. Это произошло случайно, пока несовершеннолетний играл. 

Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента разжали металлическую конструкцию каркаса кресла-кровати и освободили руку мальчика. Спасённый был доставлен в больницу, где ему наложили лангетку и отпустили домой. 

Месяцем ранее в Новогрудке помощь спасателей понадобилась работнице магазина. 

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Новости Беларуси. 3 апреля около десяти утра в Волковыске потребовалась помощь восьмилетнему мальчику.  По сведениям Гродненского ОУМЧС, спасателям позвонил отец...
 
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