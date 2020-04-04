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В Волковыске рука 8-летнего мальчика застряла в кресле-кровати
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 апреля около десяти утра в Волковыске потребовалась помощь восьмилетнему мальчику.
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Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента разжали металлическую конструкцию каркаса кресла-кровати и освободили руку мальчика. Спасённый был доставлен в больницу, где ему наложили лангетку и отпустили домой.
Месяцем ранее в Новогрудке помощь спасателей понадобилась работнице магазина.
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Новости Беларуси. 3 апреля около десяти утра в Волковыске потребовалась помощь восьмилетнему мальчику. По сведениям Гродненского ОУМЧС, спасателям позвонил отец...
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