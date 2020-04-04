ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусская валютно-фондовая биржа выплатит акционерам по 1 копейке на акцию

04.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Общее собрание акционеров Белорусской валютно-фондовой биржи приняло решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.

Решено, что биржа выплатит по 1 копейке на 1 простую акцию.

Таким образом, на выплату дивидендов БВФБ направит 409 тыс. рублей.

Срок выплаты дивидендов определен до 22 апреля.

Напомним, что основным акционером БВФБ является государство, которому принадлежит 99,9% всех акций. У банков и других юрлиц — менее 0,1% акций.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общее собрание акционеров Белорусской валютно-фондовой биржи приняло решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолет Месси дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика