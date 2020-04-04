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Белорусская валютно-фондовая биржа выплатит акционерам по 1 копейке на акцию
Источник материала: Партизан
Общее собрание акционеров Белорусской валютно-фондовой биржи приняло решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
Решено, что биржа выплатит по 1 копейке на 1 простую акцию.
Таким образом, на выплату дивидендов БВФБ направит 409 тыс. рублей.
Срок выплаты дивидендов определен до 22 апреля.
Напомним, что основным акционером БВФБ является государство, которому принадлежит 99,9% всех акций. У банков и других юрлиц — менее 0,1% акций.
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Общее собрание акционеров Белорусской валютно-фондовой биржи приняло решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
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