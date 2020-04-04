Самолет Месси дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно









Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.





По информации издания, у воздушного судна, направлявшегося на Тенерифе, возникли технические неполадки. Самолет дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно.





Месси приобрел частный самолет в 2018 году за 11 миллионов фунтов. О том, находился ли сам футболист на борту, не сообщается.



