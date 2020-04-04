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Самолет Месси дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно

04.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе



Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, у воздушного судна, направлявшегося на Тенерифе, возникли технические неполадки. Самолет дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно.

Месси приобрел частный самолет в 2018 году за 11 миллионов фунтов. О том, находился ли сам футболист на борту, не сообщается.
 
 
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Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
 
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