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Самолет Месси дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно
Источник материала: Партизан
Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.
По информации издания, у воздушного судна, направлявшегося на Тенерифе, возникли технические неполадки. Самолет дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно.
Месси приобрел частный самолет в 2018 году за 11 миллионов фунтов. О том, находился ли сам футболист на борту, не сообщается.
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Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
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