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Артисты белорусской эстрады приглашают на онлайн-квартирник

04.04.2020 11:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Артисты белорусской эстрады приглашают на онлайн-квартирник

А белорусские артисты предлагают провести выходные в творческой атмосфере. Далеко и ходить не надо.

Всех приглашают на онлайн-квартирник. Здесь можно не только слушать, но и задавать вопросы. Сегодня заключительный день музыкального эксперимента. Гостей на просторах Интернета собирает артист Театра эстрады - Александр Сухарев. Онлайн с публикой уже пообщались группы «Дядя Ваня», «Дрозды» и «Радиоволна». Концерты в сетях собрали более двух миллионов зрителей. Организатором такого музыкального марафона стал издательский дом «Беларусь Сегодня». 

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А белорусские артисты предлагают провести выходные в творческой атмосфере. Далеко и ходить не надо. Всех приглашают на онлайн-квартирник. Здесь можно не только...
 
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