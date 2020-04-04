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Артисты белорусской эстрады приглашают на онлайн-квартирник
Источник материала: ОНТ
А белорусские артисты предлагают провести выходные в творческой атмосфере. Далеко и ходить не надо.
Всех приглашают на онлайн-квартирник. Здесь можно не только слушать, но и задавать вопросы. Сегодня заключительный день музыкального эксперимента. Гостей на просторах Интернета собирает артист Театра эстрады - Александр Сухарев. Онлайн с публикой уже пообщались группы «Дядя Ваня», «Дрозды» и «Радиоволна». Концерты в сетях собрали более двух миллионов зрителей. Организатором такого музыкального марафона стал издательский дом «Беларусь Сегодня».
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А белорусские артисты предлагают провести выходные в творческой атмосфере. Далеко и ходить не надо. Всех приглашают на онлайн-квартирник. Здесь можно не только...
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