Белавиа приостанавливает рейсы в Вильнюс

Источник материала: Myfin

фото: belavia.by

Об этом сообщает МИД Беларуси в Facebook, пишет reform.by.

Белорусская авиакомпания по своей инициативе не намерена отменять рейсы, в том числе в Армению, Великобританию, Венгрию, Германию, Израиль, Испанию, Нидерланды, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.

Этими авиарейсами активно пользуются иностранные граждане, которые возвращаются в свои страны через Минск. Шведский МИД и посольство США в Беларуси благодарили белорусскую сторону за содействие в возвращении своих граждан.