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Белавиа приостанавливает рейсы в Вильнюс
Источник материала: Myfin
Об этом сообщает МИД Беларуси в Facebook, пишет reform.by.
Белорусская авиакомпания по своей инициативе не намерена отменять рейсы, в том числе в Армению, Великобританию, Венгрию, Германию, Израиль, Испанию, Нидерланды, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.
Этими авиарейсами активно пользуются иностранные граждане, которые возвращаются в свои страны через Минск. Шведский МИД и посольство США в Беларуси благодарили белорусскую сторону за содействие в возвращении своих граждан.
Источник: Myfin.by
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С 6 апреля авиакомпания Белавиа по решению литовской стороны приостанавливает выполнение рейсов в Вильнюс.
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