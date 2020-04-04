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Белавиа приостанавливает рейсы в Вильнюс

04.04.2020 11:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: belavia.by

Об этом сообщает МИД Беларуси в Facebook, пишет reform.by.

Белорусская авиакомпания по своей инициативе не намерена отменять рейсы, в том числе в Армению, Великобританию, Венгрию, Германию, Израиль, Испанию, Нидерланды, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.

Этими авиарейсами активно пользуются иностранные граждане, которые возвращаются в свои страны через Минск. Шведский МИД и посольство США в Беларуси благодарили белорусскую сторону за содействие в возвращении своих граждан.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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С 6 апреля авиакомпания Белавиа по решению литовской стороны приостанавливает выполнение рейсов в Вильнюс.
 
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