Сегодня, 4 апреля, в Беларуси будет облачно, но тепло - до 13 градусов

Ночью будет от -3 до +3, днем ожидается 7-13 тепла.





5 апреля погоду в республике в основном будет определять антициклон, смещающийся с территории Польши на юг Беларуси.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу страны небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по востоку порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем от +5°С по востоку до +13°С по западу.



