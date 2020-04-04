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Сегодня, 4 апреля, в Беларуси будет облачно, но тепло - до 13 градусов

04.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет западный, северо-западный порывистый.

Ночью будет от -3 до +3, днем ожидается 7-13 тепла.

5 апреля погоду в республике в основном будет определять антициклон, смещающийся с территории Польши на юг Беларуси. 
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу страны небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по востоку порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем от +5°С по востоку до +13°С по западу. 
 
 
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Местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет западный,...
 
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