Эстет однако! У иностранца в Минске нашли краденный телефон и роман «Преступление и наказание»

«Минск-Новости» сообщили в ГИОС Центрального РУВД. Об этом корреспонденту агентствасообщили в ГИОС Центрального РУВД.





Обратившийся в милицию минчанин рассказал, что в заведении общепита оставил мобильник на зарядке возле столика и ненадолго вышел покурить. Вернувшись, обнаружил, что телефон исчез.





Просматривая записи камер видеонаблюдения, оперативники определили того, кто мог быть причастен к краже. Приметы этого человека получили милицейские наряды. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы милиции задержали 23-летнего иностранца с похищенным мобильным телефоном. Выяснилось, что молодой человек сразу после кражи спрятал в рюкзак куртку и надел другую. Кроме того, в заплечной сумке среди вещей оказался роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание».



