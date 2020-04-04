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Эстет однако! У иностранца в Минске нашли краденный телефон и роман «Преступление и наказание»

04.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У иностранца, задержанного в столице за кражу мобильника, с собой имелся экземпляр романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГИОС Центрального РУВД.

Обратившийся в милицию минчанин рассказал, что в заведении общепита оставил мобильник на зарядке возле столика и ненадолго вышел покурить. Вернувшись, обнаружил, что телефон исчез.

Просматривая записи камер видеонаблюдения, оперативники определили того, кто мог быть причастен к краже. Приметы этого человека получили милицейские наряды. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы милиции задержали 23-летнего иностранца с похищенным мобильным телефоном. Выяснилось, что молодой человек сразу после кражи спрятал в рюкзак куртку и надел другую. Кроме того, в заплечной сумке среди вещей оказался роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание».
 
Теги: Минск
 
 
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У иностранца, задержанного в столице за кражу мобильника, с собой имелся экземпляр романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».
 
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