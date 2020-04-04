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«Самому не верится». У фигуриста Александра Жулина родилась третья дочка
Источник материала: СТВ
Новости России. Российский фигурист Александр Жулин стал отцом в третий раз. У спортсмена родилась дочка.
«Самому не верится! Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку», – радостно
О счастливом событии также написала и супруга фигуриста.
«Спасибо, что выбрала нас с Александром своими родителями! Мы сделаем всё, чтобы ты была счастлива», –
Пользователи соцсетей порадовались за супругов, пожелали им самим терпения, а также здоровья их малышке.
В 2020 году впервые стал отцом Данила Козловский.
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Новости России. Российский фигурист Александр Жулин стал отцом в третий раз. У спортсмена родилась дочка. «Самому не верится! Спасибо моему солнышку Наташеньке...
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