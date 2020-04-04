«Клевые каникулы»

Источник материала: Вороновская газета





Совместный онлайн-проект под таким названием реализовали Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация.

— В весенние каникулы союз молодежи и пионерская организация призывали ребят поменьше посещать общественные места и провести интересно и полезно каникулы, не выходя из дома, — рассказала лидер молодежи Вороновщины Наталья Метелица. — Ведь есть все возможности самообразовываться и выполнять самые разные задания онлайн. И наш совместный проект состоял из ряда ежедневных тематических заданий.

На официальных площадках БРСМ и БРПО в «ВКонтакте» и «Инстаграм» были опубликованы чек-листы проекта с заданиями. А чтобы их было интересно выполнять, к каждому подготовлен расширенный лайфхак. Если, например, тема дня — «Семейный кинопросмотр», то ребятам предлагали перечень семейных кинолент. Безусловно, в проекте нашли место и полезные компоненты, например, уборка своей комнаты. Выполнение заданий участники отражали в выложенных в своих пабликах в сосцетях фото под #клевыеканикулы.

Галина ШЛЕМПО.