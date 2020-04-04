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Фура горела ночью на минской кольцевой
Источник материала: ОНТ
В ночь на 4 апреля на МКАД горела фура, пожар был ликвидирован спасателями. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел на проезжей части МКАД – в МЧС сообщили о пожаре около часу ночи. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горящий открытым пламенем большегруз. Когда спасатели прибыли к месту вызова, грузовик горел открытым пламенем. Как было установлено сотрудниками МЧС, загорелась кабина седельного тягача. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Огонь повредил кабину и тент прицепа, водитель не пострадал. Причина происшествия устанавливается, одна из рассматриваемых версий – поджог.
ФОТО: МЧС Беларуси
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В ночь на 4 апреля на МКАД горела фура, пожар был ликвидирован спасателями. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС. Инцидент произошел на проезжей...
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