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Фура горела ночью на минской кольцевой

04.04.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фура горела ночью на минской кольцевой

В ночь на 4 апреля на МКАД горела фура, пожар был ликвидирован спасателями. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел на проезжей части МКАД – в МЧС сообщили о пожаре около часу ночи. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горящий открытым пламенем большегруз. Когда спасатели прибыли к месту вызова, грузовик горел открытым пламенем. Как было установлено сотрудниками МЧС, загорелась кабина седельного тягача. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Огонь повредил кабину и тент прицепа, водитель не пострадал. Причина происшествия устанавливается, одна из рассматриваемых версий – поджог.

ФОТО: МЧС Беларуси

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В ночь на 4 апреля на МКАД горела фура, пожар был ликвидирован спасателями. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС. Инцидент произошел на проезжей...
 
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