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3 апреля на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров

04.04.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 03.04.2020 по 06-00 04.04.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров (в Брестском, Лунинецком, Столинском районах, г. Бресте и г. Пинске). На пожаре спасен 1 человек, уничтожено 1 строение, повреждено 3 строения.

3 апреля на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров

По Столинскому району

В 07-34 в аг. Белоуша по ул. Гастелло, д. 27а произошел пожар в деревянной теплице, размерами 4x7 м, принадлежащей гр-ну 1944 г.р. В результате пожара огнем теплица уничтожена. Причина пожара устанавливается.

04.04.2020 года в 01-37 в аг. Белоуша по ул. Ленина, д. 138 произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, размерами 6х12 м, принадлежащем гр-ну 1991 г.р. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

По Брестскому району

В 10-34 в аг. Вистычи по ул. Молодежной, д. 6 произошел пожар в панельном обшитом сайдингом жилом доме, размерами 7х10 м, принадлежащем гр-ке 1958 г.р. В результате пожара огнем уничтожен натяжной потолок на площади 12 кв.м, закопчены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

По г. Бресту

В 13-50 по ул. Карла Либкнехта, д. 37 произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, размерами 3х13 м, принадлежащем гр-ну 1976 г.р. В результате пожара повреждена кровля, стены и имущество. Предполагаемая причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора на приусадебной территории со стороны собственника домовладения.

В 15-00 по ул. Новой, д. 15 произошел пожар на территории домовладения в хозяйстве гр-ки 1961 г.р. В результате пожара огнем уничтожена теплица из поликарбоната, размерами 3x8 м, поврежден поликарбонат второй теплицы, размерами 3x10 м на площади 3 кв.м. Причина пожара устанавливается.

По Пинскому району

спасенный

В 14-28 в г. Пинске по ул. Клещёва, д. 3 произошел пожар в кирпичном жилом 5-ти этажном многоквартирном доме, состоящем на балансе ЖЭС №6 КУП «ЖРЭУ» г. Пинска в двухкомнатной квартире №78, принадлежащей гр-ну 1969 г.р. В результате пожара огнем повреждено имущество на балконе. Работниками МЧС спасен хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается.

По Лунинецкому району

В 23-54 в д. Яжевки по ул. Виноградной, д. 1 произошел пожар в деревянной баня, размерами 4х6 м, принадлежащей гр-ке 1966 г.р. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка бани. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  C 06-00 03.04.2020 по 06-00 04.04.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров (в Брестском, Лунинецком, Столинском районах, г. Бресте и г. Пинске). На пожаре...
 
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