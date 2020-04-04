Люди стальной магистрали

Источник материала: Кричевская жизнь

Железнодорожный вокзал станции Кричев – транспортные ворота города. Множество пассажиров проходят через них. И каждому нужно уделить внимание. Кому-то подсказать, кому-то объяснить, посоветовать. Словом, внимание к пассажирам – это главный принцип работников железнодорожного вокзала.





Из репродуктора слышится объявление о том, что на станцию прибывает очередной поезд. Пассажиры спешат на перрон. А перед этим большинство из них обратилось в билетные кассы, где трудятся люди, для которых железная дорога – это важная часть их жизни. Так, Инна Храмцова пришла трудиться на стальную магист­раль в 1989 году после окончания железнодорожного училища, теперь Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта, где получила специальность дежурного по станции. Выбор места учебы не случаен. Говорит собеседница, что было интересно попробовать себя в этой профессии.

Начинала работать дежурной по станции Осовец. Затем вышла замуж и уехала в Брест, но вернулась на Кричевщину. Устроилась на работу на вокзал железнодорожной станции Кричев. И даже помнит эту дату – 6 марта 1996 года. С тех пор прошло 24 года. Говорит Инна Васильевна, что не жалеет, что выбрала профессию железнодорожника. Работала билетным кассиром, дежурным по вокзалу, приемосдатчиком груза и багажа, а сейчас она – оператор по обработке проездных и перевозочных документов.

На каждом рабочем месте нужно достойно представлять Белорусскую железную дорогу. Билетному кассиру нужно внимательно выслушать будущего пассажира, подобрать ему самый удобный маршрут, словом, не только выполнить свои профессиональные обязаннос­ти, но и иметь навыки общения с людьми. У дежурного по вокзалу – своя специ­фика работы, так как ситуации на вокзале возникают разные. Например, какой-то пассажир забыл свой багаж, а иной раз нужно старенькую бабушку провес­ти к нужному ей вагону. И всегда есть моральное удовлетворение от работы, ведь когда человеку оказываешь помощь, а он говорит тебе спасибо, это всегда приятно. В каждой специальности есть то, что делает ее нужной и важной. Вот и оператор по обработке проездных и перевозочных документов – специальность на железнодорожном вокзале важная. От качества выполнения им своих должностных обязанностей также многое зависит.

– Пусть кому-то покажется, что эта специальность, если так можно сказать, бумажная, связанная сухими цифрами, – говорит Инна Храмцова, – но она мне по душе. Согласитесь, важно с нужной точностью подвес­ти итоги работы билетных кассиров. И так приятно, когда все цифры сходятся. Это значит, что весь коллектив вокзала сработал профессионально. Никто, в том числе и я, не допустил ошибку.

Собеседница рассказала, что железнодорожный вокзал она воспринимает как что-то родное. А еще ей повезло трудиться в таком дружном, сплоченном коллективе, где всегда тебя поддержат. Возглавляет коллектив железнодорожного вокзала Наталья Давыдова. Большой стаж работы у заведующей билетными кассами Нины Лапун. Да и многие члены этого небольшого коллектива немало лет своей жизни посвятили работе на железнодорожном транспорте. Оценку профессионализму работников вокзала дают пассажиры. Так, в адрес многих членов коллектива поступают благодарности от них. В пример можно привести дежурную по вокзалу Татьяну Гапасюк, билетных кассиров Наталью Артемову, Людмилу Воронцову и многих других.

Наступила весна, значит, пришла пора позаботиться о том, чтобы в теплое время года территория вокзала благоухала цветами. Всем коллективом выходили на субботник, чтобы привести ее в порядок после зимы. Теперь будет еще один субботник, на котором запланировали высадить декоративный кустарник, цветы. К слову, железнодорожный вокзал станции Кричев занимал призовые места в конкурсе по благоустройст­ву территории. Недаром горожане приходят сюда, чтобы просто отдохнуть. Здесь растут декоративные кусты, деревья, цветы. Что для собеседницы город, в котором она живет? Говорит Инна Васильевна, что Кричев ей также стал родным. Чтобы навестить родителей, уезжает в Брест, но в Кричев ее все равно тянет.

– В коллективе Инну Васильевну ценят и уважают, – сказала заведующая билетными кассами Нина Лапун, – это высокопрофессиональный специалист, ответст­венный, скрупулезный в работе. Поэтому и поручили ей ответственную работу. И с порученным делом она успешно справляется.

Владимир Далецкий.