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Проклятие рода: внучка Кеннеди и ее маленький сын пропали во время плавания на каноэ

04.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внучка Роберта Кеннеди, американского политического деятеля и брата 35-го президента Джона Кеннеди, Мэйв Кеннеди-Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын пропали после того, как отправились плавать на каноэ в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд.



Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание пишет, что Мэйв и Гидеон запрыгнули в лодку, чтобы достать упавший в воду во время детской игры мяч. Подгрести обратно к берегу Кеннеди-Таунсенд не смогла — мешали ветер и высокие волны. Позже были найдены перевернувшееся каноэ и весла. Поиски матери и ребенка велись еще некоторое время. После чего оба были объявлены мертвыми, пишет издание Факты.

Мэйв, юрист по образованию — дочь Кэтлин Кеннеди-Таунсенд, бывшего вице-губернатора штата Мэриленд, старшей из 11 детей Роберта Кеннеди. 

Американская пресса снова заговорила о проклятии рода Кеннеди. Джон Кеннеди, 35-й президент США, был застрелен в Далласе. Роберт Кеннеди был застрелен в 1968 году. Старший брат Джона и Роберта Джозеф Патрик Кеннеди-младший погиб в 1944 году во время выполнения секретной военной миссии. А их сестра Кэтлин в 1948 году погибла в авиакатастрофе. В 1999 году Джон Кеннеди-младший, сын Джона Кеннеди, а также его жена с сестрой, погибли в результате авиакатастрофы.
 
 
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Внучка Роберта Кеннеди, американского политического деятеля и брата 35-го президента Джона Кеннеди, Мэйв Кеннеди-Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын пропали...
 
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