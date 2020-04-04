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«Банк «Дабрабыт» выплатит дивиденты. Нацбанк рекомендовал этого не делать

04.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытое акционерное общество «Банк «Дабрабыт» решило выплатить дивиденды по результатам 2019 года: 15 рублей 16 копеек на одну простую (обыкновенную) акцию. Общая сумма — более 5,3 млн рублей.

Деньги должны поступить акционерам не позднее 22 апреля, пишет officelife.media Мажоритарий компании — Нацбанк (99,75%). Еще 0,25% — у Паритетбанка, который более чем на 99,8% принадлежит государству. Таким образом, практически все дивиденды получит Республика Беларусь.

Ранее сам же Нацбанк объявил о «контрциклических мерах» для повышения возможностей банков «по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов».


В том числе регулятор дал рекомендации «в части приоритетного направления в 2020 году прибыли за 2019-й и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, а также неосуществления в текущем году выплат дивидендов акционерам». Однако уже второй по счету банк, контролируемый государством, все же выплачивает дивиденды. До этого так сделал Белагропромбанк. В отличие от него Приорбанк с преимущественно австрийским капиталом прислушался к просьбе Нацбанка.
 
 
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Открытое акционерное общество «Банк «Дабрабыт» решило выплатить дивиденды по результатам 2019 года: 15 рублей 16 копеек на одну простую (обыкновенную) акцию. Общая...
 
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