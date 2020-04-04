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В Минске нога мальчика застряла между стволами дерева
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 апреля в шестом часу вечера в Минске мальчик забрался на дерево и застрял.
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С использованием специнструмента спасатели освободили ногу несовершеннолетнего, он не пострадал.
На неделе помощь спасателей потребовалась в Волковыске.
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Новости Беларуси. 3 апреля в шестом часу вечера в Минске мальчик забрался на дерево и застрял. По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что...
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