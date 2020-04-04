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В Минске нога мальчика застряла между стволами дерева

04.04.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 апреля в шестом часу вечера в Минске мальчик забрался на дерево и застрял. 

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что 11-летний школьник во время игры залез на дерево. В какой-то момент нога ребёнка соскользнула и застряла между стволов дерева. 

С использованием специнструмента спасатели освободили ногу несовершеннолетнего, он не пострадал. 

На неделе помощь спасателей потребовалась в Волковыске.  

Рука мальчика застряла в кресле-кровати – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 апреля в шестом часу вечера в Минске мальчик забрался на дерево и застрял.  По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что...
 
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