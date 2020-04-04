В Минске нога мальчика застряла между стволами дерева

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 апреля в шестом часу вечера в Минске мальчик забрался на дерево и застрял.

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что 11-летний школьник во время игры залез на дерево. В какой-то момент нога ребёнка соскользнула и застряла между стволов дерева.

С использованием специнструмента спасатели освободили ногу несовершеннолетнего, он не пострадал.

На неделе помощь спасателей потребовалась в Волковыске.