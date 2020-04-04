Романчук: Хочу туда, где здравый смысл дружит с честностью в органах власти

«Хочу… Хочу, как в Америке. Бензин по $0,25 или по 65 BYN-копеек за литр. То есть почти в три раза дешевле, чем сегодня, — пишет Ярослав Романчук. — Вот американцы, имеющие в 2019 году ВВП на душу населения более $65,1 тысячу долларов, умудрились сделать такой конкурентный рынок нефтепродуктов, что он быстро реагирует на изменения цен на нефть в мире. И никому в голову не придёт замораживать цены на нефтепродукты, потому что Exxon Mobil – их, американское всё.





А белорусское правительство Совка и Орала продолжает продавать белорусам бензин почти по $0,75. Это цена ручная, а не рыночная. Она политическая, а не экономическая. Она – от правительства, а не спроса потребителей. Она – монопольная, а не конкурентная. И кого в белорусском правительстве волнует, что ВВП Беларуси на душу населения почти в 10 раз меньше, чем в Америке? Белорусские начальники считают, что мы – средний класс, при деньгах. Поэтому бензин в три раза дороже, чем Америке.





Хочу, как в Швеции. Кредит под минус 1% годовых. Это когда тебе банк доплачивает за то, что ты пользуешься его деньгами. И никаких других платежей, никаких побочных плат, записанных мелким шрифтом. Шведы с их $51,2 тысяч на душу населения на полную катушку пользуются благами интеграции в глобальную финансовую систему.









И никому в правительстве в голову не придёт не пускать на рынок иностранные деньги, потому что это вредит синдикату национальных государственных банков, которые поставили знак равенства между своими корпоративными интересами и благополучием 9,4 млн. белорусов. А то, что белорусы платят за кредит в своих BYN-рублях в 15 раз дороже, чем шведы, их точно не интересует.





Хочу, как в Ирландии. Налоги и отношение к производителям, как в Ирландии. Налоговая нагрузка – в два раза меньше, чем в Беларуси. С ВВП на душу населения $77,8 тысяч мудрые ирландцы, наученные своим и чужим горьким опытом, передают в руки распорядителей чужого (совокупные доходы бюджета) только ~25% ВВП, а не ~45 -48% ВВП, как в Беларуси (с учётом квазибюджетных платежей и ресурсов). В кризис – налоговые каникулы, кредитные рассрочки, арендные льготы, тарифы по минимуму, списание долгов, поддержка работников за счёт налогоплательщиков, никаких штрафов.





Никакого ручного регулирования цен и чиновничьей централизации инвестиций. Ни в какую, даже самую левую ирландскую голову не придёт мысль запугивать бизнес ликвидацией и санкциями, если этот бизнес, столкнувшись с провалом спроса, уволит работников.





Хочу, как в тех странах, где здравый смысл дружит с честностью в органах власти. Где люди не болеют Левиафаном головного мозга. Где науку «экономика» не подменяют пропагандистскими штампами и моделями, в которых нет живого человека. Где олигархи и купившие индульгенции от банкротства коммерческие структуры не разоряют страну инфляцией, девальвацией и высокими тарифами монополистов. Где люди понимают, что чиновник и политик – это всего лишь нанятый ими работник для выполнения очень конкретных, чётко определённых задач. За конкретные деньги. Не справился – вон.





Да, таких стран в мире мало, но они есть. В них общество, бизнес и государства вместе взявшись за руки борется с вирусами и напастями. Созидают, сочувствуют, солидаризируются, сострадают, соболезнуют и смеются – все вместе. Хочу, чтобы вокруг не было режима, который прячет свою гордыню, жлобство, жадность, некомпетентность и хамство за маски пропагандистских штампов и номенклатурные правовые отписки, которые распорядители чужого называют законами.





Хотеть мало. Надо делать. Делать словом, образом, фактом и кадром. Делать всем тем, что у каждого из нас получается лучше всего. Делать гражданственность. Делать свободу. Раз мир перешёл в режим онлайн, сначала нужно победить здесь. Победить страх говорить, ставить лайки, делать перепосты, приглашать друзей на ценные и полезные страницы, делиться фактами, историями из жизни.





Сейчас перед Беларусью открывается второй исторический шанс. Первым мы воспользовались в начале 1990-ых, когда Беларусь получила независимость. Второй наступает сейчас. Мы можем получить свободу. Если не будем вести себя, как аборигены, которые за стеклянные бусы более четверти века позволяют себя дурить группе ушлых правителей».



